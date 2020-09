Letztes Mittwochkonzert in Wismarer Nikolaikirche

Wismar

Der Verein „Musik in der Kirche“ lädt am 16. September um 20 Uhr in die Nikolaikirche zu dem letzten Mittwochkonzert in diesem Jahr ein. Das opus5consort ( Tabea Höfer - Violine/Viola, François Petitlaurent - Zink, Adrian Rovatkay - Dulcian und Peter Uehling - Orgel) spielt frühbarocke Tanzmusik.

Das Programm „La Tarantella“ macht Wut und Raserei, Stöhnen und obszönem Verhalten bis zu totaler Apathie und Müdigkeit hörbar. Welche Musik und welche Komponisten der habsburgischen Höfe sich hinter der frühbarocken Tarantella und verwandter Formen verbergen, wird im Konzert erzählt. Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro, ermäßigt 10 Euro sind in der Buchhandlung Peplau, Krämerstraße 23 und an der Abendkasse erhältlich.

Von OZ