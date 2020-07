Letztes Online-Konzert: Musikalische Grüße aus der Wismarer Wasserkunst

Wismar

Die Saxophonklänge hatten Janine Krüger und ihren Mann auf den Marktplatz gelockt. Eigentlich suchten die Urlauber aus der Nähe von Hamburg eine Pizzeria und zwei Sitzplätze. Nun lauschten sie und fragten nach: „Was ist hier los?“

Viel Technik für guten Ton und starke Bilder

Die Zelte und die ganze Computertechnik am Fuße der Wasserkunst fielen genauso auf wie die Musik. Unter den Pavillions saßen Robert Hempel und Sebastian Pils von HSP Events sowie Elias Kock und Tobias Wassermann vom Wismarer Theater.

Die ersten beiden steuerten vier Kameras und eine Drohne und mischen die verschiedenen Bilder zu einem spannenden Film zusammen. Die beiden jungen Männer aus dem Theater waren für Licht und Ton zuständig.

Video: Musikalische Grüße aus der Wasserkunst Wismar

Ab 14 Uhr wurde die Technik aufgebaut und eingerichtet. 19 Uhr startete die Liveübertragung ins Internet. „Wir haben vorab den Restaurants Plakate ausgehändigt, damit sie dies auch ihren Gästen rund um den Markt anbieten können. Quasi als romantische Beilage zum Abendessen“, berichtete Jacqueline Haase vom Welt-Erbe-Haus.

Reihe von musikalischen Livestreams aus dem Welterbe

Sie hatte die Idee, während der coronabedingten Schließzeit des Welt-Erbe-Hauses digital das Welterbe Wismar zu verbreiten. Dazu spielte am 15. Mai der Wismarer Musiker ÖXL alias Victor Marnitz aus dem St. Marien-Kirchturm. Das Video wurde über 7000 mal angeklickt und gesehen.

Bildergalerie: Livestream statt Konzert mit Gästen

Zur Galerie Livestream statt Konzert mit Gästen: durch Corona ging die Wismarer Tourist-Information und das Welt-Erbe-Haus andere Wege und produzierte musikalische Wismargrüße in die Welt.

Elektronische Musik live aus dem Tapetenzimmer gab es am 29. Mai mit Michael Noack und Annika Borchert in Zusammenarbeit mit Wismars Studenten- und Kultkneipe Block 17. Am 7. Juni schallten Tango-Klänge von der Aussichtsplattform von St. Georgen – das Duo Pintoresco, Elmar Braatz und Frank Bieler aus Rostock, – spielte und ließ die Menschen tanzen und träumen.

Wieder Konzerte mit Gäste

Der Livestream am Freitag war der letzte in dieser Reihe. Eigentlich war noch Klaviermusik mit „Be-Flügelt“ geplant. „Aber es darf ja wieder Konzerte mit Besuchern geben“, freute sich Norbert Huschner als Leiter des Amts für Welterbe, Tourismus und Kultur der Hansestadt Wismar. Das Klavierduo wird zu einer der Veranstaltungen im Welt-Erbe-Haus zu hören sein, live und mit Gästen.

Nun spielte Warnfried Altmann Saxophon in der ungewöhnlichen Kulisse. Im Inneren der Wasserkunst nahmen drei Kameras das Geschehen auf, Sebastian Pils schlich immer wieder mit der „Handkamera“ um das Bauwerk und sorgte für spannende Durch- und Einblicke.

Videos sind weiterhin online

„Ein Livestream ohne Publikum und Applaus, das ist schon komisch“, erzählte der Musiker von den vergangenen harten Wochen voller Konzertabsagen. „In der Wasserkunst wie ein exotischer Vogel im Käfig, den es nach Freiheit drängt“, beschrieb er mehrdeutig nun die Konzertsituation. Freiheit bietet das Internet – die Videos bleiben auf dem Facebookkanal der „Tourist-Information Wismar“ online und sind jederzeit abrufbar.

Eine bekannte Sarabande von Bach, ein bisschen Blues, etwas Eigenes, etwas Improvisiertes, eine Spur Schräges. Die Konzerte von Warnfried Altmann lassen träumen. Dazu kamen die Bilder von Sebastian Pils und Robert Hempel. Der steuerte immer wieder eine Drohne über den Markt und die Wasserkunst und sorgte so für starke Ausblicke.

13 000 Klicks auf die Videos

Das Konzept ging auf beziehungsweise geht immer noch auf. Insgesamt 13 000 Aufrufe haben die Videos zusammen – Facebook zählt mit. Alleine das Video mit der Musik von ÖXL und einem traumhaft dramatischen Sonnenuntergang über St. Georgen hat über 7000 Aufrufe. Tendenz steigend!

Singend, mit der Maultrommel und seinem Saxophonspiel verzauberte Warnfried Altmann, den eine Liebe und viele Konzerte mit Wismar verbinden. Den bekannten amerikanischen Jazz-Standard „Black Orpheus“ widmete er Georg Floyd. Der dunkelhäutige US-Amerikaner starb aufgrund rassistischer Polizeigewalt.

Live und mit Gästen im Zeughaushof

Bei den letzten Liedern stieg der bekannte Wismarer Bluesmusiker Mario Neumeister mit ein. Mario Neumeister wird auch live und mit Gästen im Zeughaushof spielen. Am 24. Juli um 19.30 Uhr können die Freunde guter handgemachter Rockmusik sich auf das Konzert „ Mario & Friends“ freuen.

Gemeinsam mit Nico Marks am Bass, Thomas Bittermann am Schlagzeug, Luis Gaitzch an der Gitarre und Aldo Pinetzki an Saxphon/Klarinette spielt Mario Neumeister die Songs seines neuesten Albums „Undurchschaubar“ und Bekanntes aus Rock, Pop und Blues. Karten für das Konzert gibt es in der Touristinformation Wismar sowie mit Glück Restkarten eine Stunde vor Konzertbeginn an der Abendkasse.

Die nächsten Termine aus dem Welt-Erbe-Haus Viele Veranstaltungen sind durch Corona ausgefallen. Umso intensiver werden die kommenden Wochen und Monate: 12.08.20 Eröffnung Sommerkino im Hof des Schabbell 28.08.20 Eröffnung Ausstellung Fotoklasse Prof. Maronn im Schabbell 13.09.20 Vorstellung Band 3 aus der Reihe des Welt-Erbe-Hauses im Schabbell 18.09.20 Eröffnung der Sonderausstellung „Welterbe Zeche Zollverein“ im Welt-Erbe-Haus 25.09.20 Eröffnung der Ausstellung Malerei von Prof. Scheel aus Münster in der St. Georgen-Kirche 09.10.20 Eröffnung Kunstausstellung im Schabbell

Von Nicole Hollatz