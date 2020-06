Leuchtender Ring über Wismar – das steckt hinter dem Wetterphänomen

Wismar

Als der Wismarer Lars Henning am Mittwoch zum Himmel über Wismar-Wendorf schaut, sieht er eine ungewöhnliche Erscheinung. Die erinnert ihn an einen Regenbogen – allerdings in Form eines kompletten Kreises und nicht ganz so farbenfroh. Eine Stunde lang schaut er fasziniert immer wieder nach oben und fragt später bei anderen Wismarern nach: Habt ihr das auch gesehen? Und noch viel wichtiger für ihn ist, zu wissen: Was war das?

Hohe, schleierförmige Bewölkung

Wir haben das Foto zum Deutschen Wetterdienst geschickt und der weiß die Antwort schnell. Denn so selten ist die Erscheinung nicht: „Was ihre Leser dort gesehen und fotografiert haben, ist ein so genannter Halo, ein Ring um die Sonne“, erklärt Frank Kahl, Pressesprecher vom Deutschen Wetterdienst.

Anzeige

Die optische Erscheinung entstehe, wenn sich die einfallenden Sonnenstrahlen an schwebenden Eiskristallen brechen, es ist ein ähnlicher Effekt, wie die Lichtbrechung an Regentropfen, die dann für einen Regenbogen sorgen. „Diese Eiskristalle finden wir bei einer hohen, schleierförmigen Bewölkung vor, der sogenannten Circus-Bewölkung“, ergänzt er.

Weitere OZ+ Artikel

Einfallswinkel bestimmt Aussehen

Weitere optische Erscheinungen könnten neben einem Ring auch Bögen, Flecken oder Säulen sein. Welche Erscheinung, an welcher Stelle des Himmels auftritt, hänge ab von der Größe und Orientierung sowie vom Winkel, unter dem das Sonnenlicht auf die Kristalle trifft.

Zur Galerie Weitere optische Erscheinungen

Die Wolken, in denen sich die Eiskristalle befinden, kommen laut Deutschem Wetterdienst in einer Höhe von acht bis zwölf Kilometer vor. Sie sind meist sehr zart und häufig schimmert der blaue Himmel durch sie hindurch. So ist es auch über der Wismarbucht gewesen, was einige Fotos beweisen. Neben Lars Henning hat auch Heike Jasker das Wetterphänomen drei Stunden lang über Boltenhagen gesehen und Fotos davon gemacht.

Halos das ganze Jahr über möglich

Halos können das ganze Jahr über beobachtet werden, denn in Höhen, in denen Cirruswolken vorkommen, ist es immer sehr kalt. Im Winter können sich Halos zusätzlich bei Eisnebel, in der Nähe von Schneekanonen oder im Polarschnee (Entstehung von Eisnadeln aus dem Wasserdampf der unteren Luftschichten) bilden. Sie können aber auch vom Mond oder von Straßenlaternen hervorgerufen werden. Diese sind dann allerdings entsprechend lichtschwächer.

Farblich ist der Halo viel matter als ein Regenbogen: Oft ist er innen rötlich, außen bläulich-violett. Manchmal sind sie auch nur weiß. Im Süden nehmen Bergsteiger die hellen Ringe um Sonne und Mond ernst, denn sie prophezeien einen Wetterumschwung, allerdings – wie das bei Wettererscheinungen öfter ist - auch nicht immer.

Mit dem Fingertest sichergehen

Das Wort Halo stammt übrigens aus dem Griechischen und bedeutet Kreis oder Rundung. Wer eine optische Erscheinung am Himmel sieht, und sichergehen will, ob es ein Halo ist, der kann die Hand in Richtung der Sonne oder den Mond strecken. Berührt bei gestreckter Hand der Daumen quasi den Rand des Himmelgestirns und reicht der kleine Finger bis zum leuchtenden Ring, sind das etwas 20 Grad zwischen Daumen und kleinem Finger – und damit ein Halo.

Obwohl viele Menschen es nicht so wahrnehmen, tritt das Phänomen recht häufig auf. Bereits Ende April haben viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern einen solchen Halo gesehen.

Lesen Sie auch

Von Kerstin Schröder