Er soll so bekannt werden wie Pippi Langstrumpf, Tom Sawyer oder Harry Potter: der Rostocker Junge Hein Hannemann. Der Blondschopf ist fünf Jahre alt, hat ein vorlautes Mundwerk und erlebt Abenteuer an der Ostsee. Zu lesen sind die im 1923 erschienenen Buch „Eine Geschichte von der Waterkant“. Das ist nun ins Niederdeutsche übersetzt worden und soll zum Weihnachtsgeschäft in die Läden kommen. Das hofft zumindest Steffen Herbst vom Lexikus-Verlag in Bad Kleinen. Der gibt das Buch heraus.

Durch viele Finger gegangen

„ Hein Hannemann hat eine Chance verdient“, betont Steffen Herbst. 2006 habe er ein altes Exemplar von Herbert Müller, der früher in der Stadtbibliothek Wismar gearbeitet hat, geschenkt bekommen. „Er hat nicht verstanden, warum dieses Buch kaum jemand kennt“, erinnert sich der Verleger.

Seine Frau Claudia habe darin geblättert und sei an einer Stelle stehengeblieben, die Erinnerungen bei ihr geweckt hat – an ihre Zeit in Rostock. Dort ist sie groß geworden. Beide finden, Hein Hannemann hat das Zeug zum Bestseller. Oft gelesen hätten es die Nutzer der Stadtbibliothek. „Es war ziemlich abgenutzt, ist durch viele Finger gegangen“, erzählt Steffen Herbst.

„ Wat mutt , dat mutt “

2023 wird das Buch 100 Jahre alt. „Dann ist es hoffentlich bekannter als jetzt“, wünscht sich der Bad Kleiner. Das Original der Autorin Sophie Kloerrs (1866–1927) hat 293 Seiten. Ob es in der plattdeutschen Fassung genauso viele sein werden, zeigt sich in einigen Monaten. 150 A4-Seiten von 23 unterschiedlichen Übersetzern liegen Ulrike Stern von der Universität Greifswald vor. Sie wird jetzt die einzelnen Teile zusammenführen und vereinheitlichen.

Das bis zum Weihnachtsgeschäft zu schaffen, sei eine ambitionierte Vorgabe. Aber: „ Wat mutt, dat mutt“, lacht sie. Hochdeutsch heißt das: Was muss, das muss. Eine Herausforderung sei es dennoch. Denn jeder Übersetzer habe eine andere Sprachbiografie. „Ich werde jetzt alle Texte in eine literarische Sprache malen“, erklärt sie ihre Aufgabe. Auch ihr gefallen die Lausbuben-Geschichten. „Das Buch ist schön zu lesen“, sagt sie.

Übersetzer aus ganz M-V

Vier Monate hat die Übersetzung gedauert. Initiiert hat sie der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern. „So ein Projekt hat es noch nicht gegeben“, betont Christian Peplow. Er ist beim Verband Ansprechpartner für Niederdeutsch und freut sich über die schnelle Umsetzung: Im Herbst 2019 hätte Steffen Herbst die Idee gehabt. Seit März wären dann Plattdeutschakteure aus ganz Mecklenburg-Vorpommern mit der Übersetzung beschäftigt gewesen.

„Es gab eine große Bereitschaft, mitzumachen“, berichtet Christian Peplow. Schön sei die gleiche Verteilung von Mann und Frau. Die Übersetzer seien zwischen 30 und 80 Jahre alt, zwei leben in Berlin. „Sie sind aber in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen“, ergänzt er. Gearbeitet hätten sie für fast umsonst. „Jeder bekommt ein fertiges Buch und wird darin auch genannt.“

Plattdeutsch vom Opa gelernt

Wolfgang Kroll (72) hat das erste Kapitel übersetzt. Quelle: Kerstin Schröder

Einer von ihnen ist Wolfgang Kroll aus Bad Kleinen. Er hat Plattdeutsch von seinem Großvater Wilhelm gelernt und ist der erste, der mit dem Übersetzen der Lausbuben-Geschichten angefangen hat. Steffen Herbst hätte er öfter in der Nähe seines Gartens gesehen. „Irgendwann habe ich ihn mal auf Plattdeutsch angesprochen“, erinnert sich der 72-Jährige. Der Verleger sei von seinen Sprachkenntnissen begeistert gewesen und habe ihm von dem Projekt erzählt. Mit „zwei, drei Seiten“ hat sich Wolfgang Kroll dann in „sein Kämmerlein zurückgezogen“. „Es hat Spaß gemacht, war aber auch anstrengend“, erzählt er.

Pflege von altem Brauchtum

Er nimmt sich der Aufgabe an, das erste Kapitel zu übersetzen. Eine Woche lang dauert das. „Ich habe zwei Stunden morgens, zwei am Nachmittag und noch eine Stunde am Abend daran gearbeitet“, erzählt er. Ein Buch hatte er bis dahin noch nicht übersetzt, dafür aber einige Protokolle in Plattdeutsch geschrieben – für die Schweriner Gilde „Feldflüchters“. Die pflegt seit mehr als 100 Jahren altes Brauchtum und die plattdeutsche Sprache. Das ganze Buch übersetzen, „das wäre aber zu viel gewesen“, sagt Wolfgang Kroll.

Problemlos geschafft hätte das Behrend Böckmann (78) aus der Nähe von Güstrow. Er schreibt regelmäßig plattdeutsche Artikel für die OSTSEE-ZEITUNG und ist schnell eingesprungen, als ein Übersetzer ausfiel. „Um 10 Uhr hatte ich die Mail abgeschickt, um 14 Uhr kam die Zuarbeit mit dem Hinweis zurück: ‚Schneller ging es leider nicht!‘“, erzählt er bei der Übergabe der Übersetzungen an den Lexikus-Verlag. Der will das neue Buch Schulen zur Verfügung stellen – damit das Plattdeutsche weiterlebt.

