Einladung zum Träumen bei der Lichternacht in Neukloster

Neukloster

Sabine Heinrich vom Förderverein hatte die Idee, Heide Nemitz überzeugte die Musiker, viele Akteure aus der Kirchgemeinde und dem Förderverein halfen und die Gäste kamen: Die erste Lichternacht am Samstag in der Klosterkirche Neukloster war ein voller Erfolg.

Schöne Lichtstimmung

„Ich habe mit 30, 40 Gästen gerechnet, so spät. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele werden“, war Pastor Paul Glüer dankbar für so ein volles Haus. Die Gewölbe, Orgel und Wände der Kirche waren in dezentes farbiges Licht getaucht.

Die Kirche war zur Lichternacht traumhaft illuminiert. Quelle: HWI

Über 100 Kerzen brannten in der Kirche, Küster Tilmann Richter hatte sogar die Kerzen im großen Leuchter angezündet. Viele Gemeindemitglieder brachten selbst Kerzen oder Laternen für das richtige Licht mit. Manch ein „Oh ist das schön hier“ wurde im Publikum geflüstert.

Ein Abend für das Licht

Die „Klosterkinder“ zogen mit ihren Kerzen zum Altarraum und sangen „Zünd ein Licht an“. Mit der Gitarrenbegleitung von Birga Boie-Wegener und dem zweistimmigen Violinenspiel von Heide Nemitz und Moritz Niens sorgte das Lied für Gänsehaut! Es gab einige solcher Momente bei der Lichternacht.

In der ganzen Kirche waren Kerzen verteilt. Quelle: HWI

Der ganze Abend stand unter dem Motto „Licht“. „Es ist besser, ein Licht zu entzünden als über die Dunkelheit zu schimpfen“, zitierte Pastor Glüer Konfuzius und ließ die Gäste schmunzeln. „Jesus hätte ihm zugestimmt!“

Das Gesangsquartett Neukloster (Angelika von Quadt, Heide Nemitz, Moritz Niens und Martin Höppner muss man mal live gehört haben!) sangen Bachs „Jesus bleibt meine Freude“ in einem wunderbaren Zusammenspiel mit Susanne Höppner an der Blockflöte und Annerose Schuldes am Klavier. Das Quartett gab im Laufe des Abends einige Lieder zum Besten.

Mechthild Trauzettel spielte unter anderem das Vibraphon, zusammen mit Anna Kopperschmidt macht sie als Duo Wunderhorizonte mystische Musik. Quelle: HWI

Starke Texte

Sabine Heinrich las verschiedene Geschichten rund um das Licht vor. Angefangen von der zauberhaft philosophischen Geschichte „Ich bin das Licht! Die kleine Seele spricht mit Gott“ ( Neale D. Walsch). Die Geschichte handelt von der Seele, die weiß, dass sie das Licht ist. Nun will sie wissen, wie es sich anfühlt, das Licht zu sein. Gott gibt ihr die Dunkelheit, um sich selbst, das Licht, erkennen zu können.

Oder die Geschichte vom Licht, das man verschenken kann und das so Wärme und Licht in eine kalte dunkle Welt bringt. Extra für die Klosterkinder hatte sie die Geschichte vom Licht im Kühlschrank dabei. Von Tommy, der sich fragt, ob das Licht dort wirklich immer ausgeht, wenn die Tür geschlossen wird.

"Zünd ein LIcht an" sangen die Klosterkinder der Kirchgemeinde. Quelle: HWI

Er räumt den Kühlschrank leer, setzt sich rein und will der Sache auf den Grund gehen. „Die Mama hatte tatsächlich Recht. Das Licht ging sofort aus, als die Tür zu war“, las sie und ließ die Gäste, egal welchen Alters, schmunzeln.

Kurzweilige Musik

Zwischen den Texten konnten die Gäste sich von der Musik verzaubern lassen. Orgel, Geigen, Blockflöte, Klavier, Gitarre, Gesang – der Abend war abwechslungsreich und bot Klänge aus drei Jahrhunderten.

Das Duo „Wunderhorizonte“ mit Mechthild Trauzettel beispielsweise am Vibraphon und Anna Kopperschmidt unter anderen an den Klangröhren machte Musik zum Träumen und aus einer anderen Welt.

Das symbolische Verschenken von Licht funktionierte an dem Abend in der Kirche, Pastor Paul Glüer lud zum Sonntagsgottesdienst. Dann ist es noch heller.

Mehr lesen: Neukloster: Klasbachtaler Blasmusiker feiern Jubiläum mit großem Konzert

Konkurrenzkampf beim Glasfaserausbau? Neuklosteraner fühlt sich zu Vertrag gedrängt

Von Nicole Hollatz