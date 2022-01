Grevesmühlen/Neukloster

Sein orangefarbener Transporter ist nicht zu übersehen, Olly Kunert selbst mit seinen 1,90 Metern auch nicht. Der Unternehmer aus Malchow auf Poel, der in Nordwestmecklenburg einen Hausmeisterservice betreibt, gehört auch nicht zu jenen Menschen, die lange um den heißen Brei herumreden.

Der 48-Jährige sagt, was er denkt, ziemlich laut bisweilen. Doch hinter der Schale steckt ein ziemlich weicher Kern, denn Olly Kunert ist ehrenamtlich oft unterwegs nach Osteuropa. Als Mitglied der Lidahilfe Grevesmühlen, und mit seinem eigenen Projekt, der Hilfe für Lettland. Jetzt hat die Kita „Sonnenkamp“ in Neukloster für sein Projekt Päckchen gesammelt. Im Interview berichtet er, wie es dazu kam.

Claudia Wiechert, Leiterin der Kita Sonnenkamp in Neukloster Quelle: Michael Prochnow

OZ: Seit wann fahren Sie nach Lettland?

Olly Kunert: Seit ungefähr zehn Jahren.

Wie kam es dazu?

Kunert: Über eine Bekannte, die ich in der Diskothek kennengelernt hatte. Sie kommt aus der Region und packte für ihre Reisen in die alte Heimat jedesmal einen Anhänger voll. Ich hab’ sie einfach gefragt, was sie alles braucht. So fing es an. Sie musste sich dann erst einmal zwei Garagen anmieten, denn als Entrümpler habe ich keine Schwierigkeiten, an genügend Sachen zu kommen.

Und dann einfach mitgefahren?

Kunert: Ja, ich wollte sehen, wo die Sachen landen. Das waren damals allerdings Grenzerfahrungen.

Warum:

Kunert: Naja, mal hatte ich ein gutes Bauchgefühl, mal ein schlechtes wenn ich gesehen habe, wohin die Spenden so gingen. Ich hatte das mir teilweise andere Sachen vorgestellt, wem wir damit helfen und solche Dinge. Mein Eindruck war, dass es nicht so lief, wie ich mir das in Deutschland vorgestellt hatte.

Olly Kunert fährt Hilfsgüter nach Lettland, hier beim Beladen für die Novembertour 2021. Quelle: Michael Prochnow

Und dann haben Sie die Sache selbst in die Hand genommen?

Kunert: Ja, das musste ich. Zu Erklärung, als ich die ersten Male mit meiner Bekannten dort waren, dann haben wir die Sachen aus Deutschland auf dem Hof auf eine Plane gelegt, dann kamen die Nachbarn und Freunde und jeder hat sich genommen, was er brauchte. Das war nicht das, was ich mir unter Hilfe vorgestellt hatte.

Wie ging es weiter?

Kunert: Ich habe mir dann in Lettland selbst Partner gesucht. Das ist jetzt so fünf, sechs Jahre her, damals habe ich die Chefin des Jugendklubs in Dagda kennengelernt. Das ist bis heute mein Anlaufpunkt. Von dort wird es in die Gemeindezentren verteilt.

Und jetzt landet alles da, wo es hin soll?

Kunert: Sicherlich wird auch das eine oder andere nicht immer beim Empfänger landen, für den es gedacht war. Aber das kannst du in Osteuropa nicht verhindern. Aber die große Masse der Spenden kommt jetzt bei den Menschen an, für die sie gesammelt wurden. Davon überzeuge ich mich auf jede Fahrt. Jetzt kommt auch der Dank zurück, das gab es vorher nicht.

Und das Bauchgefühl?

Kunert: Ist seit dieser Zeit ein gutes.

Inzwischen haben sie auch Bauprojekte umgesetzt, was war das?

Kunert: Naja, ich habe durch die neuen Kontakte Familien kennengelernt, die nicht so viel Glück hatten im Leben, mehrere Kinder, Arbeitslosigkeit und solche Sachen. Und die in Wohnungen leben, wo wir denken, das geht überhaupt nicht. Also haben wir Geld und Material in Deutschland gesammelt, um dort zu helfen.

Hat das funktioniert?

Ja, auch weil Geldspenden in Deutschland zugenommen haben. Von diesem Geld habe ich hier und in Lettland dann Material gekauft, grundsätzlich gebe ich kein Bargeld weiter dort, weil das Thema Alkohol natürlich oft eine Rolle spielt. Deshalb helfen wir mit Arbeit und Material.

Zur Hilfe gehörte auch die Aktion, bei der eine sehbehinderte Frau aus Lettland nach Nordwestmecklenburg kam. Wie ist das abgelaufen?

Kunert: Anfangs sehr gut, durch Kontakte nach Schwerin hatten wir von der Helios-Klinik due Zusage, dass die Mutter aus Lettland, die eine schwere Augenkrankheit hat und nach und nach erblindet, kostenlos untersucht werden würde.

Das ist dann auch passiert?

Ja, obwohl es ein Riesenkraftakt war, die ganzen Papiere mussten vom Dolmetscher der Lidahilfe übersetzt werden, die Familie musste untergebracht werden in Deutschland, die Untersuchungen koordiniert und vieles mehr.

Wie ist die Aktion ausgegangen, wurde der Frau geholfen?

Kunert: Leider nein, nach den ersten Diagnosen war die Zusammenarbeit mit der Klinik zuende, weil es dort ein paar personelle Änderungen gab. Wir konnten der Frau am Ende nicht helfen, auch das gehört zur Arbeit dazu. So schade wie es auch ist, aber ich habe daraus auch gelernt.

Durch Corona können etliche Hilfsorganisationen nicht fahren, wie sieht es bei Ihnen aus?

Kunert: Durch Corona ist leider die Unterstützung durch die Grevesmühlener Fahrschule Krohn weggebrochen, die mir einige Male einen Lkw zur Verfügung gestellt haben. Das ist echt ein Problem, aber die Arbeit ging und geht trotzdem weiter.

Wie?

Kunert: Ich habe jetzt nach einigen Misserfolgen eine Spedition gefunden, mit der ich die Sachen nach Lettland fahre, die letzte Tour war im November, das ist dann die Weihnachtstour. Zweimal pro Jahr fahre ich rüber. Pro Fahrt habe ich kosten von rund 3000 Euro.

Wie klappt die Spendensammlung in Nordwestmecklenburg?

Kunert: Ich gehe Klinken putzen, ohne das geht es nicht. Aber inzwischen läuft es wirklich gut.

Was ist alles drauf auf dem Lkw?

Kunert: Viele Fahrräder, Pflegebetten, Möbel, Süßigkeiten, eigentlich alles, was die Menschen dort gebrauchen können.

Jetzt hat die Kita „Sonnenkamp“ in Neukloster Päckchen gesammelt, was hat es damit aufsich?

Kunert: Über eine Mitarbeiterin von mir ist der Kontakt zur Kita entstanden. Sie haben gefragt, was ich brauchen, und jetzt haben sie für die nächste Tour Geschenke gepackt, die alle beschriftet sind ob es für einen Jungen oder ein Mädchen ist. Tolle Sache, hab mich echt gefreut.

Warum machen Sie das eigentlich?

Kunter: Tja, warum, Helfersyndrom vielleicht. Mir fehlt auf jeden Fall etwas, wenn ich das nicht machen kann. Manchmal bin ich auch fix und fertig von der ganzen Arbeit, aber das geht schnell vorbei. Der nächste Transport steht an.

Von Michael Prochnow