Wismar/Grevesmühlen

Willi Sellmann (20) ist für viele Wismarer kein Unbekannter. Bei „Jauxi“ – dem Wismarer Jugendmusicalprojekt – mischt er mit und hat als Elvis-Darsteller viel Applaus bekommen. Privat macht er ganz andere Musik: Hip-Hop.

„Im letzten Jahr haben sich mir noch Freunde angeschlossen und wir haben ein Künstlerkollektiv und unser eigenes Label namens HWI gegründet, um das Ganze sehr viel professioneller angehen zu können“, erzählt er. Das „HWI“ ist unter anderem die Hommage an die Heimatstadt Wismar. Und auch im Titel des Debütalbums („GTA: Wismobcity“) ist die Stadt zu erkennen.

Anzeige

Das Album ist am Freitag ganz digital auf den gängigen Streamingplattformen erschienen. „CDs sind auch geplant, aber in unserer Zielgruppe werden CDs nicht mehr so genutzt“, lacht Willi Sellmann. Auf Youtube können Fans des Hip-Hop reinhören.

Weitere OZ+ Artikel

Aus „Nachrappen“ wurde was Eigenes

„Früher“ haben Willi Sellmann, Anton Jatzek (22) und Max Iserhot (21) gemeinsam „in unzähligen Nächten die Texte von Mac Miller in einem Zafira“ gerappt, nun machen sie seit dem letzten Sommer ihr eigenes Ding und rappen „über die Welt, die sie umgibt.“ Und zwar auf Deutsch.

„Es gibt nicht viel Rap auf Deutsch, mit dem ich mich identifizieren kann“, erklärt Willi Sellmann. Seine ersten Versuche waren auf Englisch, aber er hat schnell gemerkt, dass das eben nicht jeder versteht oder so versteht, wie es gemeint ist. „Auf Deutsch haben wir wahrscheinlich bessere Chancen, was auszudrücken und damit verstanden zu werden!“ Und weil es eben auch so wenig deutschen Rap gibt, war das die Herausforderung.

Debütalbum zum Streamen

Auf ihrem Debütalbum „GTA: Wismobcity“ erzählen sie vom Leben in einer Kleinstadt, die sich schnell in den Schauplatz eines Videospielklassikers verwandeln kann. „Den Soundtrack dieser Geschichte formt ein harmonisches Repertoire aus Boom-Bap und Trap-Beats, gefüllt mit verschiedensten Erlebnissen und Gedankengängen der Adoleszenz“, beschreiben die drei jungen Musiker. Weiter: „Durch die Augen der drei Protagonisten Prosti, Iserhot und Mosi taucht man ein in die Welt der nebligen Hafenstadt Wismobcity.“

Sonst kommt der Hip-Hop aus Berlin oder anderen Großstädten. „Für die Leute von hier und aus der Umgebung ist es cool, was aus einer Stadt wie Wismar zu hören. Ich glaube, dass die sich damit eher identifizieren können als mit dem aus der Großstadt“, kommentiert Willi.

„Type Beats“ aus dem Internet

Willi studiert inzwischen dank der Jauxi-Erfahrung Schauspiel in Leipzig, auch der Grevesmühlener Max studiert und spielt Fußball in Schönberg, Anton sucht einen Ausbildungsplatz. „Wir sind schon sehr lange befreundet“, erzählt Willi. Die anderen beiden fanden es cool, was er musikalisch an Hip-Hop alleine gemacht hat (Künstlername „Prost Melone“), er motivierte sie, mitzumachen.

„Wir haben noch niemanden, der selbst die Beats machen kann auf dem Level“, erzählt Willi Sellmann weiter. Aber da hilft die weltweite Gemeinschaft – auf der Videoplattform Youtube gibt es „Type Beats“, also Rap-Beats und Instrumentals, die so ähnlich wie die bekannter Künstler aus der Szene klingen. Die können kostenfrei für eigene Projekte genutzt werden.

Heimisches Aufnahmestudio

Willi Sellmann: „Die hören wir ständig durch. Und wenn was Inspirierendes dabei ist, was im Kopf ein Bild hervorbringt, fängt man an zu schreiben.“ Viele der Songs entstanden im vergangenen Sommer. In Willis kleinem heimischen Aufnahmestudio wurden die Raps aufgenommen und zur Hintergrundmusik aus dem Netz gemischt.

Bei zukünftigen Musikprojekten will Willi Sellmann auch wieder mehr singen, statt „nur“ zu rappen – dank der Musicalerfahrung. „Bei den Musicals war ja vorgegeben, was man macht. Aber wenn ich nun selbst was entwickel, bin ich noch nicht ganz so selbstbewusst mit meiner Singstimme.“ Daran arbeitet er.

Weiterlesen:

Von Nicole Hollatz