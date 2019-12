Linke fordert Info-Veranstaltung zur Poeler Straße in Wismar

Wismar

Bis Ende März 2020 soll Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) eine öffentliche Informationsveranstaltung zu den Baumaßnahmen in der Poeler Straße durchführen. Hier soll es Hinweise zum Ablaufplan der Maßnahme, zu den Zeiten der Voll- und Teilsperrungen sowie Infos geben, wie die Verkehrsprobleme gemindert werden können. Das fordert die Linke in einem Antrag für die Bürgerschaftssitzung am 19. Dezember.

In der Novembersitzung der Bürgerschaft waren Reinhard Sieg und Horst Krumpen (Linke) mit ihrem Antragbei 11 Ja- und 18 Nein-Stimmen gescheitert, in der Zeit der Sperrung der Poeler Straße Alternativen für eine Umleitung prüfen zu lassen, damit „Staus möglichst vermieden werden können“. Sie brachten eine Umleitung durch den Seehafen ins Spiel.

Vollsperrung länger als ein Jahr

In der Poeler Straße beginnen im April/Mai die eigentlichen Arbeiten für die Bahnüberführung. Auftraggeber ist die Deutsche Bahn. Das Vorhaben kostet rund 52 Millionen Euro. Straße und Bahn werden sich nicht mehr kreuzen. Die Poeler Straße wird in einem Trog unter den Gleisen durchgeführt. Die Vollsperrung dauert mindesten bis zum Sommer 2021.

Die Verwaltung hatte zum Thema Umleitung erklärt: „Selbstverständlich wird es durch die Vollsperrung in der Poeler Straße zu deutlich wahrnehmbaren Auswirkungen im Straßenverkehr kommen.“ Alle Optimierungsmaßnahmen seien innerhalb der Verwaltung und in Zusammenarbeit mit Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst sowie der Nahbus GmbH geprüft worden.

Stadt sagt: keine Alternativen

Ergebnis: Es gäbe keine Alternativen. „Bestandteil der Untersuchungen waren auch mögliche Umleitungen durch den Seehafen. Aufgrund sehr hoher internationaler Sicherheitsanforderungen auf dem Gelände des Seehafens ist eine Nutzung des Seehafens für den öffentlichen Verkehr nicht möglich“, so die Verwaltung. Geprüft werde, ob zumindest Rettungsfahrzeuge und mit Kennzeichen erfasste Baufahrzeuge den Seehafen durchfahren können.

Weil die hohen Sicherheitsstandards im Seehafen bekannt sind, wurde Sieg und Krumpen in der Bürgerschaftssitzung auch Populismus unterstellt. Diesen Vorwurf wiesen sie zurück.

Vorschlag für Seehafen-Variante

In der Debatte zur Umleitungen für die Poeler Straße ist auch die Verbindung ab Höhe EGN-Baumarkt/Pellet-Werk durch den Seehafen zur Kopenhagener Straße aufgeworfen worden. Quelle: Heiko Hoffmann

Klaus Tilsen ( FDP) hatte eine kürzere Umleitung durch den Seehafen in die Debatte geworfen. Diese würde in Höhe EGN-Baumarkt/Pellet-Werk beginnen, Schienen des Seehafens kreuzen, nach etwa 500 Metern die Kopenhagener Straße und somit den Altstadtring anbinden. Zaun und Wachpersonal, so Tilsen, könnten für die erforderliche Sicherheit sorgen. Für diese Variante warben gegenüber der OZ inzwischen weitere Wismarer. Zumindest für eine Freigabe zu bestimmten Zeiten am Tag, vor allem in den Morgen- und Nachmittagsstunden.

Höhere Kosten – längere Bauzeit?

Bausenator Michael Berkhahn ( CDU) lehnte das Ansinnen mit dem Hinweis auf den Bahnverkehr innerhalb des Seehafens und die Sicherheit ab. Er sagte außerdem, dass mit der Kostenexplosion beim Bauvorhaben der Deutschen Bahn in der Poeler Straße keineswegs von einer längeren Bauzeit ausgegangen werden könnte. Sieg und Krumpen befürchten bei der Steigerung von 23 auf 52 Millionen Euro das Gegenteil.

Laut Verwaltung wird es während der gesamten Bauzeit eine durchgängige und beleuchtete Rad- und Gehwegtrasse in der Poeler Straße geben, sodass Fußgänger und Radfahrer den Baustellenbereich jederzeit passieren können.

Kreuzungen werden überprüft

Außerdem hatte die Verwaltung im November informiert, dass die Deutsche Bahn AG ein Konzept der weit- und nahräumigen Umleitung für die Bauzeit erarbeitet. Die Umleitungsmaßnahmen würden von der Bahn ausgeschrieben. Dabei soll es auch um die Knotenpunkte entlang der Umleitungen auf Grundlage aktueller Verkehrszahlen und Maßnahmen zur Optimierung der Kreuzungen gehen.

Auch darüber soll auf der geforderten öffentlichen Veranstaltung für Bürger und Gewerbetreibende informiert werden. „Die zu erwartenden Einschränkungen sind von erheblicher wirtschaftlicher und persönlicher Bedeutung für die Betroffenen. Je länger im Voraus die Einschränkungen bekannt sind, umso gründlicher können sich die Betroffenen darauf einstellen“, so die Linke.

Von Heiko Hoffmann