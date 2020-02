Wismar

Der Punkt stand nicht auf der Tagesordnung, feuert aber die politische Debatte in Wismar neu an: Die Links-Fraktion hat am Donnerstagabend in der Sitzung der Bürgerschaft eine Sondersitzung der Bürgerschaft gefordert. Dabei soll es erstens um die Abwahl von Sabine Mönch-Kalina (Für-Wismar-Forum) als Präsidentin der Bürgerschaft gehen. Als zweiten Punkt will die Linksfraktion die Wahl eines neuen Präsidenten zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Nach diesem Antrag von Links-Fraktionschef Reinhard Sieg gab es eine längere Auszeit. Das Präsidium der Bürgerschaft mit den Chefs der einzelnen Fraktionen zog sich zur Beratung zurück.

Sabine Mönch-Kalina, Präsidentin der Wismarer Bürgerschaft. Quelle: Heiko Hoffmann

Nach etwa 15 Minuten stand fest: Die Sondersitzung der Bürgerschaft wird am kommenden Donnerstag, 5. März, um 17 Uhr im Rathaus stattfinden. Laut Kommunalverfassung muss eine Sondersitzung stattfinden, wenn eine Fraktion diese beantragt, erklärte Mönch-Kalina das Prozedere.

Mönch-Kalina äußert sich nicht

Sie selbst äußerte sich nicht zu dem Antrag. Sabine Mönch-Kalina war im Juni 2019 offenbar mit den Stimmen von AfD, CDU, FDP, Grünen, Piraten und Freie Wähler in das Amt gewählt worden.

Am Donnerstag ließ die Präsidentin die letzten Monate ihrer Amtszeit in einer siebenminütigen Rede Revue passieren. Auf die Umstände ihrer Wahl ging sie mit keiner Silbe ein. Auch nicht auf die neue Situation.

Einwohner üben Kritik

Zu Beginn der Bürgerschaftssitzung übten während der Einwohnerfragestunde eine Frau und ein Mann aus Wismar Kritik an der Wahl von Mönch-Kalina. Marianne Kamps sagte, dass sie nach der Thüringen-Wahl auch für Wismar gehofft hatte, dass sich etwas ändert. Lukas Steffen forderte: „Man sollte mit der AfD als Schlüsselfigur keine Mehrheiten bilden, keine Anträge oder Anfragen gemeinsam unterzeichnen.“ Sein Appell an jede Fraktion: „Positionieren, Stellung beziehen und Taten folgen lassen.“

CDU verteidigt die Wahl

CDU-Fraktionschef Tom Brüggert warb dafür, das Ergebnis von Juni 2019 zu respektieren. Brüggert: „Es war eine geheime demokratische Wahl.“ Horst Krumpen (Linke) erinnerte an die Beschlusslagen von CDU und FDP, die eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschließt.

Beobachter sind nun gespannt, wie sich CDU, FDP und Grüne bei der Abstimmung am 5. März verhalten. Von einer geheimen Abstimmung ist erneut auszugehen.

Die Bürgerschaft 37 Politiker sitzen in der Wismarer Bürgerschaft. Die Plätze verteilen sich wie folgt: SPD 10 Sitze, CDU 6, Die Linke 6, AfD 4, Grüne 3, FDP 3, Für-Wismar-Forum 3 sowie Piraten 1 und Freie Wähler 1.

Gundlack will sich Montag äußern

Tilo Gundlack ( SPD) hatte bei der Wahl um das Präsidentenamt gegen Mönch-Kalina verloren. Er sagte am Donnerstagabend, dass er zunächst mit der Fraktion und seiner Familie über die neue Situation sprechen möchte. Am Montag wolle er eine Erklärung abgeben.

Nach dem Beben der Thüringen-Wahl Anfang Februar – mit drastischen Auswirkungen bis in die Bundespolitik – hatten die Fraktionsvorsitzenden von SPD und Linken in Wismar, Michael Tiedke und Reinhard Sieg, zu Konsequenzen aufgerufen: „Das beinhaltet auch die Korrektur der ersten Bürgerschaftssitzung.“

Sabine Mönch-Kalina war im Juni 2019 zur neuen Präsidentin der Wismarer Bürgerschaft gewählt worden. Sie selbst hatte von einem Bündnis gesprochen, das sie unterstützt habe, und schloss SPD und Linke aus.

Die Wahl im Juni 2019

Die Präsidentenwahl hatte Mönch-Kalina mit 19:17 gegen Gundlack gewonnen. Gundlack hatte bei der Wahl am 26. Mai mit Abstand die meisten Stimmen (7897) von Wismarern erhalten. Mönch-Kalina bekam 547 Stimmen und rutschte erst durch Verzicht einer Kollegin als Nachrückerin ins Parlament. Als stärkste Fraktion hatte die SPD Gundlack als Präsidenten nominiert. Die Wahl des Präsidenten machen die 37 Mitglieder der Bürgerschaft unter sich aus.

Rücktrittsforderungen

Während die Fraktionschefs von SPD und Linken das Wort Rücktritt in der Erklärung vermieden, wurden andere deutlicher. So Horst Krumpen, Kreisvorsitzender der Linken in Nordwestmecklenburg und Mitglied der Bürgerschaftsfraktion: „Für mich heißt die logische Konsequenz, dass der Präsident der Bürgerschaft neu gewählt werden muss.“

Unmissverständlich war auch die Reaktion von Rosemarie Wilcken ( SPD, Wismars Bürgermeisterin von 1990 bis 2010): „Frau Mönch-Kalina sollte als Bürgerschaftspräsidentin zurücktreten. Sie hat sich mit den Stimmen der AfD in das Amt wählen lassen.“

Die Fraktionschefs von FDP, CDU und Grünen sahen in ersten Reaktionen keinen Anlass, sich von der Wahl von Mönch-Kalina zu distanzieren. Die AfD sprach von einer demokratischen Wahl. „Ich wüsste nicht, was es zu korrigieren gibt“, so Jens-Holger Schneider.

Wegen der fehlenden Abgrenzung der CDU von der AfD hatte der Wismarer Uwe Hoot seinen Parteiaustritt erklärt. Hoot, seit 1973 in der CDU und zwischenzeitlich auch Mitglied der Bürgerschaft, kritisiert die Rolle der CDU und die Umstände, die zur Wahl von Mönch-Kalina als Präsidentin der Bürgerschaft geführt hatten.

