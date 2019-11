Wismar

Weihnachtszeit ist auch Adventskalenderzeit. Der Lions Förderverein Wismar nutzt die wieder für ihre karitative Kalenderaktion. Unterstützt werden in diesem Jahr die Jugendfeuerwehr Wismar Friedenshof, das Kinder- und Jugendparlament der Hansestadt Wismar und das Jugendorchester der Evangelischen Musikschule Wismar.

Und so funktioniert es: Noch bis Freitag, den 29. November, 16 Uhr kann er für sechs Euro im Service-Center der OZ in Wismar erworben werden. Bis zum 30. November gibt es ihn außerdem in den Buchhandlungen Hugendubel, Peplau und Bücherwelten, in der Conditorei Senf und bei Marktkauf. Jeder Kalender hat eine zugewiesene Nummer. Am Abend des letzten Verkaufstages werden unter notarieller Aufsicht die Glücksnummern ermittelt. Denn hinter den 24 Türchen verbergen sich in diesem Jahr 96 Einzelpreise im Wert von rund 7095 Euro. Darunter sind Geldpreise, Einkaufspreise, Buch- und Restaurantpreise. Auch eine Ballonfahrt gibt es zu gewinnen, einen Rundflug, Computertechnik, Reisen, Tankgutscheine oder Freikarten für das Kino. Pro Tag gibt es also vier Preise zu gewinnen.

Ob ihre Glücksnummer für den jeweiligen Tag gezogen wurde, erfahren Sie vom 1. bis zum 24. Dezember täglich in der OZ oder auf der Internetseite des Lions Club unter www.lionsclub-wismar.de.

Von Michaela Krohn