Wismar

Sie gilt als Heidi Kabel von Wismar. Die 2010 verstorbene Schauspielerin war Hamburgs berühmteste „Deern“. Lisa Kuß lässt sich ohne Zweifel als Wismars „Deern“ bezeichnen. Den Status einer gewissen Berühmtheit hat sie als dienstältestes Mitglied der Niederdeutschen Bühne in Wismar. Seit 65 Jahren spielt sich Lisa Kuß in die Herzen der Fans der plattdeutschen Sprache. Im Jahr 1998 wurde der 83-Jährigen das Verdienstkreuz am Bande verliehen. Acht Jahre später erhielt sie den Ehrenring der Hansestadt Wismar. Nun kommt eine weitere hohe Auszeichnung dazu: Am Dienstagabend erhielt Hei..., pardon, Lisa Kuß den mit 5000 Euro dotierten Erhard-Bräunig-Preis für bürgerschaftliches Engagement – eine der am höchsten dotierten Auszeichnungen dieser Art in Mecklenburg-Vorpommern.

Jury wählte aus 42 Nominierungen

Lisa Kuß nahm den Preis gerührt entgegen. „Ich muss das erst einmal verkraften. Das war eine Überraschung für mich. Ich mag es nicht, so gelobt zu werden. Ich mache das ja aus Spaß, dafür braucht man nicht gelobt zu werden.“ Bescheiden. Wie immer.

Die Person hinter dem Preis Mit seinem typischen Spruch „Mensch, da müssen wir etwas machen“ rief Erhard Bräunig immer wieder zum aktiven Handeln auf. Er zeichnete sich vor allem dadurch aus, dass er die Dinge in die Hand nahm, ganz gleich in welcher Funktion und Position er war. Sein bürgerschaftliches Engagement für die Menschen im Nordwesten Mecklenburgs war beispielhaft. Bräunig starb 2015 bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 105 zwischen Grevesmühlen und seinem Wohnort Naschendorf. In Erinnerung an den ehemalige Lehrer, Landrat von Nordwestmecklenburg und Bürgermeister der Gemeinde Plüschow lobte die Bürgerstiftung der VR Bank Mecklenburg eG zum sechsten Mal den „Erhard-Bräunig-Preis für bürgerschaftliches Engagement“ aus. Durch das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro werden die Preisträger in ihrer Arbeit unterstützt. Die Nominierung für den Preis erfolgt ausschließlich durch Vorschläge. Die Entscheidung über die Verleihung trifft eine prominent besetzte Jury bestehend aus den Landräten Tino Schomann (Nordwestmecklenburgs), Sebastian Constien (Landkreis Rostock) und Stefan Sternberg (Ludwigslust-Parchim), Schwerins Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier, Familie Bräunig, Journalistin Dörthe Graner-Helmecke, OZ-Chefredakteur Andreas Ebel, SVZ-Chefredakteur Michael Seidel sowie Bernd Homp und Jan-Arne Hoffmann von der Bürgerstiftung der VR Bank Mecklenburg eG.

Vorgeschlagen hatte sie ihre Tochter Antje Karsten, selbst Mitglied der Niederdeutschen Bühne. Lisa Kuß setzte sich unter 42 Nominierten durch. Für das Jahr 2021 lagen der Jury 20 Nominierungen vor, zusätzlich konnte sie auf die 22 Nominierungen aus den vorangegangenen Ausschreibungen zurückgreifen. Warum ihre Mutter den Preis verdient hat und was sie so bewundernswert macht, beschreibt Antje Karsten folgendermaßen: „Die Aufführungen im Theater Wismar sind jedes Jahr ausgebucht. Ohne ihr jahrzehntelanges außerordentliches Engagement wäre das nicht möglich.“ Außerdem habe sie in den 1980er Jahren die Kindergruppe gegründet „und auf liebevolle Weise den Kindern und Jugendlichen die plattdeutsche Sprache und die Liebe zum Laienschauspiel nähergebracht“.

Familienfoto und engagierte Plattschnacker: Sohn Detlev Kuß, Lisa und Willi Kuß sowie Tochter Antje Karsten. Quelle: Nicole Hollatz

In 65 Jahren war Lisa Kuß als Darstellerin, Bühnenleiterin und künstlerische Leiterin tätig. Doch zunächst begann ihre „Karriere“ unter den Brettern, die die Welt bedeuten, wie es der zweite stellvertretende Landrat Ingo Funk in seiner Laudatio ausdrückte – nämlich als Souffleuse. Erst als der damalige Bühnenleiter aus Güstrow laut verkündete „So wat sett ji in‚n Kasten? De möt doch op de bühn rup!’“, wechselte Lisa Kuß vom Souffleusenkasten auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Am 27. März 1956 stand sie erstmals mit dem Stück „Dat Horoskop“ auf der Bühne.

Der Leidenschaft treu geblieben

Den Traum, Schauspielerin zu werden, hatte Lisa Kuß schon als Kind. Statt dem intensiv nachzugehen, folgte sie dem Rat, etwas „Anständiges“ zu lernen. Auf der Werft ließ sie sich im Schlosserhandwerk ausbilden und wechselte dann in den kaufmännischen Bereich. Sie absolvierte noch ein Studium zur Diplom-Ingenieur-Ökonomin und machte Karriere bis zur stellvertretenden technischen Leiterin im VEB Papierfabriken in Wismar. Nur so nebenbei fragte sie, ob sie bei der im Jahr 1925 gegründeten Niederdeutschen Bühne mitmachen könne. Dort übernahm sie zunehmend Verantwortung und 1967 die Leitung. Für das Hobby bildete sie sich per Fernstudium in Regiearbeit weiter. Noch heute führt sie Regie, überträgt Stücke vom Hoch- ins Plattdeutsche, schreibt eigene Texte und Handlungen. Ihr ganzes Leben blieb sie ihrer Leidenschaft treu.

Lisa Kuß erfüllt alle Voraussetzungen für den Erhard-Bräunig-Preis, wie Bernd Homp, Kuratoriumsvorsitzender der Bürgerstiftung, ausführt: „Mit diesem wollen wir Menschen auszeichnen, die ihre Geschicke selbst in die Hand nehmen und sich um das Gemeinwohl kümmern.“ Dieses Mal möchte die Jury den Blick der Gesellschaft auf ein wichtiges Kulturgut in MV – die niederdeutschen Sprache – lenken.

Bisherige Preisträger Der Erhard-Bräunig-Preis für bürgerschaftliches Engagement wird seit 2016 vergeben. Im ersten Jahr sind Joachim Schünemann und Hans-Heinrich Dreves vom Förderverein zur Erhaltung der Kirche Friedrichshagen geehrt worden. 2017 ging der Preis nach Bad Doberan – ans Netzwerk für Flüchtlingshilfe und den Mitinitiator Hannes Roggelin. Petra Haase vom Kulturkreis Carlow ist 2018 ausgezeichnet worden. Ein Jahr später ist die Entscheidung der Jury auf Andre Stache vom Sportclub Laage (Abteilung Laufen) gefallen. Für ihr Ehrenamt im ökumenischen Hospizdienst Schwerin-Nordwestmecklenburg und im Hospizverein Schloss Bernstorf ist Friederike Hellinger 2020 geehrt worden.

„Der Preis ehrt ein Lebenswerk“, sagt Ingo Funk in seiner Laudatio. „Dass es die Niederdeutsche Bühne in Wismar noch gibt und sie jedes Jahr vor ausverkauftem Haus auf Niederdeutsch neue Stücke zeigt und die Sprache lebendig hält, ist vor allem Lisa Kuß zu verdanken.“ In mehr als 2500 Vorstellungen wirkte sie mit. Der Vergleich mit Heidi Kabel wurde schon oft gezogen und sie hört ihn nicht gern, „aber er ist berechtigt, denn Lisa Kuß ist Wismars Volksschauspielerin“, so Funk.

Von Jana Franke und Nicole Hollatz