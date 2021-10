Wismar

Unter dem Motto „von der Jugend für die Jugend“ veranstaltet Peter Pegel am Sonnabend, 2. Oktober, von 18 bis 24 Uhr auf dem Campusgelände eine fette Party. Junge Nachwuchskünstler aus der Region performen ihre eigenen Tracks und sorgen so für ordentlich Stimmung.

Party mit freiem Eintritt

Mit dabei sind die Hip-Hop-Combo NWM und Solokünstler Max Obst alias Obster 66. „DJ Trumppi“ und „der Rote“ legen fette Beats auf. Der Eintritt ist frei, um die Getränke kümmert sich der Block 17 mit einem Bierwagen.

Weiß die Leute zu unterhalten: DJ Peter Pegel. Quelle: Heiko Hoffmann

Kids da abholen, wo sie in der Freizeit abhängen

„Wir wollen die Kids da abholen, wo sie einen Großteil in ihrer Freizeit abhängen: am Hafen, im Bürgerpark und auf dem Campus“, so Peter Pegel, dem das „spärliche Kulturangebot für die Jugend unserer Stadt ein Dorn im Auge ist“.

Der Wismarer Peter Holdt ist DJ Peter Pegel, Hallensprecher bei Handballspielen und moderiert auch Veranstaltungen. Das Konzept von und für Jugendliche soll ausgebaut und im nächsten Jahr weitergeführt werden. Gespräche mit der Hansestadt und dem Stadtjugendring seien bisher positiv verlaufen und „zeigen in die richtige Richtung“, so Peter Pegel.

Hochschule und Stadt unterstützen das Event

Der Wismarer ist zuversichtlich: „Da wurden offene Türen eingetreten und alle sind begeistert von dem Konzept, auch wenn es ganz schön aufwendig ist, so etwas auf die Beine zu stellen. Ich möchte Danke sagen in Richtung Kulturabteilung Wismar und Hochschule Wismar. Beide sind maßgeblich beteiligt am Zustandekommen dieser Veranstaltung.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sein Wunsch für Sonnabend lautet: „ein gelungenes Konzert.“

Von hoff