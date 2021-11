Liveticker: Wohnschiff „Superstar Libra“ wird für Abtransport aus Wismar vorbereitet

Wismar

Das Kreuzfahrtschiff „Superstar Libra“ hat seit 2018 das Bild im Wismarer Hafen geprägt. Es sollte Wohnraum für externe Werftarbeiter bieten. Nun wird das Schiff die Stadt aber für immer verlassen. Am Mittwoch wird die „Superstar Libra“ auf den Abtransport vorbereitet und vor die Dockhalle geschleppt. Schiff-Fans können das Manöver hier verfolgen. Die OZ berichtet ab 9 Uhr live.

Hier können Sie die Vorbereitung des Abtransports am Mittwoch verfolgen:

Das Schiff ist 1988 unter dem Namen „Seaward“ in Dienst gestellt worden und erreicht eine Geschwindigkeit von maximal 20 Knoten. Es verfügt über zwei Bug- und ein Heckstrahlruder. Ihre letzte Kreuzfahrt hatte die „Superstar Libra“ im Juni 2018.

Kurz danach wurde sie ausgemustert und nach Wismar gebracht, um externen Werftarbeitern günstige Unterkünfte anzubieten. Denn die sind in der Stadt rar. Die „Superstar Libra“ ist in Wismar mit Landstrom versorgt worden und mit einem Dalbenschloss am Pier befestigt.

