Rostock

Am Sonntag haben die Menschen in MV die Wahl: Wer soll künftig die Geschicke in den Kommunalparlamenten leiten? Wer soll ins Europaparlament einziehen? Außerdem: Wer wird neuer Oberbürgermeister in Rostock? Und wer wird in den Kreistagen und Gemeinden das Sagen haben? Wir berichten hier am Sonntag ab 8 Uhr live über Eindrücke, Entwicklungen und natürlich Ergebnisse des Wahlsonntags.

OZ