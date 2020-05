Lkw-Auflieger bei Wismar abgebrannt – bis zu fünf Kilometer langer Stau auf der A20

Wismar

Ein Feuer mit schweren Folgen: Auf der A20 ist am Freitagmorgen ein Sattelzug in Brand geraten. Grund war laut Auskunft der Autobahnpolizei Metelsdorf ein technischer Defekt. Der Fahrer habe daraufhin das Fahrzeug angehalten und den Auflieger abgekoppelt. Dieser sei dann auf dem Seitenstreifen komplett abgebrannt. Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden in Höhe Wismar nahe der Abfahrt zur A24 in Richtung Rostock.

Nicht mehr viel übrig - kurz vor Beendigung der Aufräumarbeiten auf der A20. Quelle: Steffen Kunze

Die Polizei wurde um 5.24 Uhr alarmiert. Der Lkw hatte Supermarkt-Waren geladen. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 50 000 Euro.

Die A20 wurde zunächst voll gesperrt. Kurz darauf konnte der Verkehr auf der Überholspur an der Brandstelle vorbei geleitet werden. Dennoch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, sie dauerten bis in den späten Nachmittag hinein an. Teilweise gab es einen Stau mit einer Länge bis zu fünf Kilometern.

