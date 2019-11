Auf der A 20 ist am Dienstag ein Lkw mehrfach von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug hat die Mittelschutzplanke durchbrochen und ist im Gegenverkehr mit einem anderen Sattelzug kollidiert. Die Autobahn ist in Richtung Rostock voll gesperrt, in Richtung Lübeck fließt der Verkehr nur langsam.