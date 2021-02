Wismar

Welche Kita ist für mein Kind die beste? Mit dieser Frage beschäftigen sich viele Eltern oft sehr lange. Gerne schauen sie sich Einrichtungen vorher auch mal persönlich an. Doch in Corona-Zeiten ist das schwierig. Deswegen bietet die Wismarer Kita Evangelisches Kinderhaus Koch’sche Stiftung nun eine digitale Alternative an: einen virtuellen Rundgang. Den hat Sabine Summerer initiiert.

Die 35-Jährige leitet die Kindertagesstätte seit September vergangenen Jahres. Damals hat sie sich auf viele Veranstaltungen gefreut und auf Tage der offenen Tür. Doch wegen der Pandemie gibt es all das in der Mecklenburger Straße 48 seit Monaten nicht. Auch Elterngesprächen und -versammlungen sind nur eingeschränkt möglich. Darum sollen nun Fotos für die Einrichtung sprechen. Und die wirken beim Anschauen so, als würde man direkt in den Räumen stehen. Und mit einem Klick kann man durch die Türen ins nächste Nachbarzimmer „gehen“.

„Deswegen ist der Rundgang auch für unsere Kinder geeignet, die gerade nicht herkommen können und zu Hause betreut werden“, betont Sabine Summerer. Am Computer könnten sie sich mit ihren Eltern anschauen, wo sie sonst immer mit ihren Freunden spielen und ihren Alltag verbringen. „So können wir vielleicht ein wenig ihre Sehnsucht stillen“, hofft die Kita-Leiterin.

Seit Anfang Februar ist das neue Angebot auf der Internetseite zu finden und hat schon mehr als 270 Onlinebesucher gezählt. Die junge Chefin freut sich über die Resonanz und über die Präsentation, die jederzeit erweitert werden kann, ohne dass dafür ein Programmierer gebraucht wird. „Wir können selbst Bilder hochladen und Videos einfügen, die Hinweise auf unsere pädagogische Arbeit geben“, erklärt sie. Das sei für Eltern interessant, aber auch für künftige Mitarbeiter, die sich so zu jeder Tageszeit einen ersten Eindruck über die Einrichtung verschaffen können.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sehr kostenintensiv ist der virtuelle Rundgang nicht. „Die Software kostet im Monat ab 6,75 Euro aufwärts“, berichtet Sabine Summerer. Sie ist begeistert von dem Angebot und will es auch nach der Corona-Zeit fortsetzen und ausbauen. Schließlich müssen jedes Jahr in der Kita freie Plätze vergeben werden – unter anderem weil die Mädchen und Jungen zur Schule kommen. 20 Vorschulkinder gibt es zurzeit. Deswegen wirbt die Kita nun verstärkt. Auch für einige freie Hortplätze.

Barrierefreier Seiteneingang

Die Wismarer Kita Evangelisches Kinderhaus Koch’sche Stiftung befindet sich in der Mecklenburger Straße 28. Quelle: Kerstin Schröder

Baulich ist in diesem Jahr auch noch einiges geplant: Der barrierefreie Seiteneingang soll fertiggestellt werden und ein Behinderten-WC entstehen. Betreut werden im Haus in der Wismarer Altstadt Kinder im Alter von null bis zehn Jahren. Sie lernen auch die Werte des kirchlichen Glaubens kennen. 1991 hat die Kirchengemeinde St. Marien und St. Georgen die Trägerschaft des in der DDR-Zeit vom Diakonischen Werk betriebenen Kindergartens übernommen. Sechs Jahre später ist der Hort dazugekommen.

Den virtuellen Rundgang durch die Wismarer Kita finden Sie auf www.kitawismar.de.

Von Kerstin Schröder