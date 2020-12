Wismar

„Ich bleibe auf meiner Winterware sitzen!“ Wer wie Janett Czichowski im Einzelhandel arbeitet, weiß, was das bedeutet. „Die Pakete mit den neuen Kollektionen kommen trotzdem an, die sind schon lange vorbestellt. Und dazu kommen die Rechnungen. Aber ich darf meinen Laden nicht öffnen zum Verkauf!“

Im letzten Jahr hat sie die Boutique Julienne in der Lübschen Straße 30, zwischen Heilig-Geist-Kirche und Karstadtplatz, übernommen. „Das war mein erstes Jahr“, schüttelt sie den Kopf. „Ich hab in die Vollen gegriffen.“

Anzeige

Viele Kosten, keine Einnahmen

Den „Ansturm“ vor dem Lockdown am Mittwoch kann sie im Ansatz bestätigen. Am Montag kamen mehr Kunden als sonst. „Aber das reißt es nicht raus. Es ist einfach bedrückend und zum Heulen!“ Die Miete, Kredite und Lieferantenrechnungen müssen bezahlt werden. Staatliche Hilfen hat sie bisher nicht in Anspruch genommen. Zu kompliziert und zu viel Bürokratie für zu wenig, was am Ende raus kommt, hat ihr jemand vorgerechnet.

Bildergalerie vom Shoppen vor dem Lockdown in Wismar

Zur Galerie Der Tag vor dem Lockdown: am Dienstag nutzten viele Wismarer noch die Chance zum Shopping oder für den Friseurbesuch, wenn man denn einen Termin bekam. Ab Mittwoch ist vieles wieder dicht.

Ihre Sorge ist begründet: wie lange hält sie das wirtschaftlich durch? „Was ist, wenn der Lockdown bis März geht?“ Sie wirbt über WhatsApp und die sozialen Medien für die Kleidung, die dann nach Hause geschickt wird. „Ich muss ja sowieso regelmäßig im Laden sein, weil Lieferungen kommen.“

15-Stunden-Arbeitstage beim Friseur

Friseurmeisterin Melanie Roggentin aus der Hegede hat alle Hände voll zu tun. „Am Montag haben wir bis 23 Uhr gearbeitet“, erzählt sie beim Haare färben. Am Dienstag könnte es ähnlich werden. Arbeitsbeginn 7 Uhr bis Open-End, bis die letzte Frisur sitzt. Das fehlende Weihnachtsgeschäft wird so nicht ausgeglichen.

„Wir haben jetzt zwei Tage und eine Masse an Kunden, war das wirklich so von der Politik gewollt? Die Stadt ist richtig voll, da entstehen Hotspots!“ Sie äußert zwar Respekt vor dem Virus, hätte sich aber gefreut, wenn die Politiker mehr auf die Eigenverantwortung der Menschen gesetzt hätten. „Es kann doch jeder selbst entscheiden, ob er nun zum Friseur geht oder nicht!?“

Bürokratie

Melanie Roggentin würde sich weniger Bürokratie wünschen. Vor vier Wochen hatte sie Kurzarbeitergeld für ihre Mitarbeiterinnen beantragt, brauchte es dann aber zum Glück doch nicht. Nun schreibt sie einen neuen Antrag.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Beim Thema Bürokratie kann Ralf Peplau nur mit den Schultern zucken. Der Buchhändler aus Wismar würde gerne wie im vorherigen Lockdown wieder einen Bestell- und Abholservice anbieten können. „Wenn die Verordnung draußen wäre, wüsste ich auch, ob ich das darf oder nicht“, kommentiert er. Die Kollegen in Schleswig-Holstein dürfen, die in Hamburg nicht so ganz.

Lokal kaufen

Dabei hat er auch die gestiegene Nachfrage nun gemerkt, die hoffentlich mit dem Bewusstsein „Lokal kaufen“ einhergeht als bessere Alternative zur Bestellung im Internet. „Zu den Öffnungszeiten ist immer jemand im Laden für eine konspirative Übergabe!“, kommentiert Ralf Peplau, vermutlich schmunzelnd unter der Maske.

„Über unsere Internetseite www.genialokal.de kann man sofort sehen, ob das Buch im Laden steht und es reservieren lassen“, wirbt er für die schnellere Alternative zum großen Onlineriesen. Dann wird das Buch geliefert oder kann –je nach Verordnung –im Laden abgeholt werden.

Kaffee und Post

„Wir haben weiterhin offen“, spricht Javier Román die brav anstehenden Menschen vor seinem Caféshop in der Sargmacherstraße an. „Montag war heftig“, kommentiert er die Menschenmassen. Und dabei betrifft ihn der Lockdown gar nicht. „Kaffee ist Lebensmittel, wir dürfen offen bleiben. Nicht, dass es zu Weihnachten keinen Kaffee gibt!“

Auch Silke Kindler vom Buchladen „Bücherwelten“ gleich gegenüber darf weiterhin öffnen. „Weil ich ja auch einen Paketshop mit im Laden habe“, begründet sie. „Als hätte ich das vor drei Jahren geahnt!“ Bei ihr im Laden ist richtig was los, inklusive Anstehen vor dem Laden zu Stoßzeiten.

Kurzarbeit

Franka Berger ist Verkäuferin im Modegeschäft gegenüber vom Karstadt-Stammhaus. „Zurzeit ist nicht viel los bei uns“, kommentiert sie. „Seit Corona!“ Die Touristen fehlen. Für sie heißt es dann wieder Kurzarbeit und zu Hause bleiben. So richtig in Shoppinglaune sei kaum einer, auch durch die Masken, denkt sie. Und weihnachtliche Stimmung komme so auch nicht auf. „Aber wir geben jetzt nicht auf!“

Larissa Wolf vom Lädchen „Hanse-Hygge“ in der Lübschen Straße sieht das anders – viel zu tun und gut gelaunte Kunden. „Man merkt deutlich, dass in den zwei Tagen mehr Leute da waren“, erzählt sie. „Viele suchen jetzt schnell noch Geschenke! Und sie sind gut gelaunt und nicht so gestresst dabei.“

Von Nicole Hollatz