Wismar

Nach dem vorerst gestoppten Verkauf des Löwe-Speichers stellt sich die Frage, wie es mit der städtischen Immobilie am Alten Hafen weitergehen soll. Denn gegen die überwiegend geplante Nutzung als Hostel regt sich Widerstand.

In der Dezembersitzung der Bürgerschaft hatte die Verwaltung ihre Vorlage überraschend und kommentarlos zurückgezogen. Beschlossen werden sollte die Anhandgabe des Speichers mit Kaufoption an einem Investor. Vorausgegangen war ein Wettbewerb.

Anzeige

Stadt will zusätzliche Informationen

Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) begründete den Rückzug der Vorlage vor wenigen Tagen so: „Wir benötigen einerseits vom Bewerber zusätzliche Informationen, andererseits brauchen auch wir zusätzliche Informationen bezüglich der Marktverträglichkeit des Konzeptes.“ Danach wolle man neu ins Verfahren gehen.

Dehoga : Wismar braucht keine weiteren Betten

Svenja Preuss, Chefin des Kreisverbandes des Hotel- und Gaststättenverbandes, ist „gegen weitere Betten in der Stadt“. Dabei spiele es keine Rolle, ob es sich um Hotel, Hostel oder um Ferienwohnungen handele. „Wir haben jetzt schon ein Überangebot. Es wäre besser, wenn zusätzliche Attraktionen geschaffen werden“, so Svenja Preuss. Sie wisse, dass das nicht einfach sei. Sie bedauert, dass aus dem Tauchzentrum nichts geworden ist.

Brief an die Bürgerschaft

Die Dehoga-Chefin meint, dass die Akzeptanz für Unterkünfte in der Bevölkerung sinke. Der Wismarer Winfried Fischer hatte sich nach der OZ-Berichterstattung („Wird aus dem Löwe-Speicher ein Hostel?“) mit einem Brief an die Bürgerschaft gewandt. Er sei entsetzt über das Ansinnen, den Speicher in die Hände eines Investors zu geben, der daraus ein Hostel machen wolle.

Winfried Fischer: „Das Bild des Alten Hafens hat schon unglaublich mit dem Bau eines Appartementhauses an seiner Spitze gelitten. Ich kenne den Alten Hafen seit meiner Kindheit schon aus den 1940er-Jahren mit den heruntergekommenen Gebäuden und Schuppen und habe mit Freude die gelungene Umgestaltung bis zum Baumhaus verfolgt. Schade, dass es nicht mehr mit dem nötigen Feingefühl weitergegangen ist.“

Ihm sei bewusst, dass es ein sehr schwieriges Unterfangen ist, eine geeignete Lösung zu finden. „Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass alles zu einer besseren Lösung kommen möge.“

CDU gegen Hostel

CDU-Fraktionschef Tom Brüggert hat auf den Brief reagiert. Er schreibt: „Es wäre zu wünschen, dass dem Löwe-Speicher ein geeigneter Zweck zugutekommt und die Sanierung des Speichers in naher Zukunft vonstatten geht. Was wir allerdings auch ablehnen, ist eine Nutzung als komplettes Hostel mit über 300 zusätzlichen Betten, wie in der Ostsee-Zeitung zu lesen war. Eine weitere so deutliche Aufstockung von zusätzlichen Gästebetten am Alten Hafen kann nicht die endgültige Lösung sein. Wir werden bei der ablehnenden Haltung gegenüber dem jetzigen Hostel bleiben.“

Lesen Sie auch:

Ein Investor plant 132 Zimmer mit 360 Betten. Im Erdgeschoss sollen sich Frühstücks- und Speiseraum befinden. In den Etagen darüber die Zimmer. Veranstaltungs- und Tagungsräume, eine maritime Dauerausstellung und eine Skybar sind im oberen Teil des Speichers vorgesehen.

Empfehlung von Fachjury

Die Stadt hat im letzten Jahr ein Vergabeverfahren zum Verkauf des Löwe-Speichers gestartet. Es gab fünf Bewerber. Eine bestellte Fachjury hatte nach vorab festgelegten Kriterien eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen.

Die Bürgerschaft sollte in der Dezembersitzung im nichtöffentlichen Teil über die Anhandgabe des Speichers mit Kaufoption an den Bieter mit der höchsten Bewertung abstimmen. Dazu kam es nicht.

Eigentlich sollte der Gewinner im nächsten halben Jahr sein Konzept weiterentwickeln. Der Verkauf soll laut Zeitplan Mitte 2021 erfolgen.

Die Stadt sieht offenbar in einem Hostel die Möglichkeit, ein bisher fehlendes Segment zum Beispiel für Backpacker und Radfahrer zu bedienen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei den Ausschreibungsunterlagen hatte die Stadt auf die laut Bebauungsplan möglichen Nutzungen hingewiesen. Dazu zählen auch Urlauberunterkünfte. Allerdings wurde Interessenten auch folgender Hinweis mit auf den Weg gegeben: „Da im Alten Hafen gegenwärtig die Nutzung durch Ferienwohnungen dominiert, wird aus städtebaulichen Gründen die Hauptnutzung mit weiteren Ferienwohnungen nicht favorisiert. Das Bewerbungskonzept sollte auf eine multifunktionale Nutzung ausgerichtet werden.“

Von Heiko Hoffmann