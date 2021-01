Losten

Mit 50 Jahren hängt Grit Zitzler den Erzieherberuf an den Nagel und will noch einmal neu durchstarten. Mit ihrer Kollegin Rita Modes hat sie über 20 Jahre die Kindertagesstätte in Groß Stieten geleitet – zunächst als Vorsitzende der Elterninitiative, dann gemeinsam in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts.

Seminare zu Gesundheitsthemen

In einem Vierteljahr will sich die Kräuterexpertin mit der Fachausbildung Phytotherapie (Pflanzenheilkunde, auch Kräutermedizin genannt) und ärztlich geprüfte Gesundheitsberaterin ganz und gar ihrem neuen Job widmen. Die noch 49-Jährige aus Losten, Gemeinde Bad Kleinen, führt bereits jetzt Brotback- und Kräuterkurse durch.

Anzeige

Dann sollen Seminare zu Gesundheitsthemen hinzukommen. Das erste unter dem Motto „Fit und fix mit dem Thermomix“ hat sie für den 23. Januar geplant. Am 27. Februar möchte Grit Zitzler Berufstätigen vermitteln, dass Brot backen alltagstauglich ist. Interessierte bittet sie um rechtzeitige Anmeldung per Mail an kontakt@zum-trollhof.de

Lesen Sie auch: Losten: Wohnmobilfahrer im Kräuterparadies willkommen

Kochkurse und Kräuterwanderungen

Außerdem will die Fachfrau beratend tätig sein bei Allergien, rheumatischen Erkrankungen, Übergewicht oder Ernährungsumstellung. In Kindergärten, Schulen und Vereinen wird sie Koch- und Backkurse, Vorträge und Kräuterwanderungen anbieten. Auch für Junggesellinnenabschiede, Geburtstage und Mädelsabende sowie Männerkochen steht sie zur Verfügung.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich habe schon als Kind gerne gekocht und mich für Ernährung interessiert“, sagt die Mutter von drei Söhnen. Ihre Leidenschaft hat sie im Laufe der letzten Jahre zum Beruf gemacht. Mehr Informationen im Internet unter www.zum-trollhof.de.

Von Haike Werfel