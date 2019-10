Losten: Feuerwehr feiert 60-jähriges Bestehen mit Kuchen und Technik

Losten

Vor 60 Jahren fing alles an: Im März 1959 wurde unter Leitung von Wilhelm Diekel die Kommandostelle Losten gegründet. Anfangs existierte nur ein TSA (Tragkraftspritzenanhänger). Im Falle eines Brandes musste der Maschinist, der meist in der LPG tätig war, mit einem Traktor zum Gerätehaus fahren und den ankoppeln. Daran erinnerte Frank Schuldt, seit 2012 der Wehrführer auf der Jubiläumsfeier vergangenen Sonnabend.

Kneipenwirt bekam mit Sirene sein Lokal voll

Auf der Jubiläumsparty (v. l.): Bürgermeister Joachim Wölm sowie Patricia Bunke und Frank Schuldt von der Feuerwehr Quelle: Peter Täufel

„Damals bestand die Sirene auch noch aus einer Eisenplatte, die am Gerätehaus hing und auf die in einem Alarmfall mit einem Hammer geschlagen wurde“, erzählte eine Dorfbewohnerin. Auch andere Anekdoten wurden an diesem Tag zum Besten gegeben, zum Beispiel, dass einst der Kneipenwirt der Wehrführer war und schon mal die Sirene ertönen ließ, um sein Lokal voll zu bekommen. Zu der Zeit war es so, dass die Versammlungen und Schulungen dort stattfinden mussten, weil das Gerätehaus dafür viel zu klein war.

Heutzutage haben die aktuell 17 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, die eine Ortswehr der Gemeinde Bad Kleinen ist, wesentlich bessere Voraussetzungen - erst vor wenigen Monaten wurde ein neuer Garagenanbau an das über die Jahre stetig gewachsene und erweiterte Gerätehaus eingeweiht. Wenngleich das zentrale Einsatzfahrzeug, ein W 50 mit 2400 Litern Wasser an Bord, mit seinen 40 Jahren auf dem Buckel nach Ansicht der Feuerwehrleute doch eher ins Museum gehört.

Bürgermeister gibt 60 Euro für Mannschaftskasse

„Ich danke den Kameraden für ihren Jahrzehnte langen Einsatz zum Schutz des Lebens und Eigentums der hier lebenden Menschen“, so Bad Kleinens Bürgermeister Joachim Wölm ( Die Linke) beim Überreichen von 60 Euro für die Mannschaftskasse. Wohl wissend, dass solche Summen in Zukunft bei der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans bei weitem nicht reichen wird. Im Gegenzug bedankten sich aber auch die Feuerwehrleute bei ihm für die Unterstützung, dass er immer ein offenes Ohr für ihre Anliegen hat und überreichten ihm ihr neues Maskottchen, den heiligen Sankt Florian. Den gleichen Dank erfuhren auch weitere Unterstützer aus dem öffentlichen und privaten Bereich.

Beförderungen und Ehrungen auf Jubiläumsfeier

Zu den Gratulanten gehörten neben Vertretern des Kreisfeuerwehrverbandes und der Amtsfeuerwehrführung unter anderem auch Abordnungen der Feuerwehren Ventschow, Beidendorf, Hohen Viecheln und Bad Kleinen. „Und ganz besonders möchten wir uns bei den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sukow bedanken, die uns so tatkräftig beim Ausrichten der Feier geholfen haben“, so die stellvertretende Wehrführerin Patricia Bunke.

Bürgermeister Joachim Wölm zeichnet Siegfried Daumann mit dem Brandschutzehrenzeichen in Gold für 40 Jahre Mitgliedschaft aus. Quelle: Peter Täufel

Zur Feier des Tages gab es eine Torte und natürlich war auch Feuerwehr-Technik zu bestaunen. Außerdem wurde die Jubiläumsfeier dazu genutzt, Beförderungen und Auszeichnungen von Mitgliedern der Feuerwehrwehr vorzunehmen. Die höchste erhielt Siegfried Daumann, dessen Vater Heinz und Bruder Peter in früheren Zeiten in Losten als Wehrführer aktiv waren: Er bekam das Brandschutzehrenzeichen in Gold für 40 Jahre Mitgliedschaft, verliehen von Innenminister Lorenz Caffier ( CDU), vom Bürgermeister Wölm überreicht. Gleichzeitig wurde Daumann vom Hauptfeuerwehrmann zum Löschmeister befördert.

