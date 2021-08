Darauf mussten die Tierschützer lange warten – ihre große Feier zum zehnjährigen Bestehen. Die hätte im vergangenen Jahr stattfinden sollen. Nun wird eben „10 plus 1“ gefeiert. Was am kommenden Sonnabend (28. August) auf dem Lottihof in Seefeld (Landkreis Nordwestmecklenburg) abgeht.