Louis Oßwald aus Wismar: „Wenn Menschen meine Filme sehen, sollen sie danach glücklicher sein“

Marienkirchplatz in Wismar, es ist einer der letzten warmen Sommertage in diesem Jahr, Louis Oßwald sitzt lässig auf einem der Backsteinblöcke und erzählt, warum er zwar gern Videos dreht, die aber oft zufällig entstehen, wie er durch seine Ausbildung so viel gelernt hat, dass er bei Freunden und Projekten „das Mädchen für alles“ ist und wie überrascht er war, als er in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge für seinen Beitrag den Onlinepreis der OZ beim Musikvideowettbewerb PopFiSH bekam.

Louis Oßwald ist 22 Jahre alt, wirkt bescheiden, steht nicht gern im Mittelpunkt. Er ist lieber der, der hinter der Kamera und der Bühne steht. Zum Beispiel bei Musiker Willi Sellmann, der als „Prost Melone“ auftritt. Für ihn hat Louis Oßwald schon viele Musikvideos gedreht. Das Letzte hieß „?“ und hat den OZ-Onlinepreis bei der Verleihung in Rostock gewonnen. Das Video selbst ist ein sogenanntes One-Shot-Video – also ohne Schnitt, in einem Zug durchgedreht. „Bei diesem Video war es wichtig, die Stimmung einzufangen“, berichtet er. Gedreht wurde im Sommer 2019 an einer Straße zwischen Wismar und Hoben, am und im Weizenfeld während der blauen Stunde, also in den wenigen Minuten nach Sonnenuntergang. Zu sehen ist lediglich der rauchende Willi Sellmann alias „Prost Melone“. Und er sagt: „Wir waren so oft dort, weil wir dort laut sein können.“

Video von „Prost Melone“:

Louis Oßwald ist bei diesen Projekten quasi Kameramann, Regisseur, Produzent, Cutter in einer Person. Verarbeitet wird das Filmmaterial zu Hause im Wohnzimmer. Gelernt hat der 22-Jährige dies alles in seiner Ausbildung zum Mediengestalter in der Medienwerkstatt Wismar. „Ich habe dort viel gelernt. Es gibt bestimmt immer jemanden, der in einer Disziplin besser ist als ich, aber ich will im Gesamten besser sein als der Schnitt“, sagt er. Für all seine Projekte sehe er sich eher als Berater. „Die Leute kommen zu mir und wollen was umsetzen und dann überlegen wir, wie es gehen könnte.“ Er wünsche sich, so sagt er, dass Menschen, nachdem sie seine Filme gesehen haben, etwas glücklicher oder positiver gestimmt sind als vorher.

Ausschnitt aus dem Musikvideo "?" von "Prost Melone" aus Wismar. Regie, Kamera und Konzept stammen von Louis Oßwald. Quelle: "Prost Melone"

Inzwischen arbeitet er halbtasgs im Schloss Bothmer. Im Schloss arbeitet er zwar als Organisator für Führungen und auch selbst als Gästeführer, doch der Halbtagsjob gibt ihm auch genug Zeit nebenbei bei vielen Projekten das „Mädchen für alles zu sein“. Ein Spitzname den Anh Khoa Tran vom Wismarer Theater- und Musical-Verein „Jauxi“ ihm einst gab, als er dort anfing mitzumischen. „Anh Khoa [Tran] hat mich so genannt. Und was soll ich sagen, es passt“, erzählt Louis Oßwald lachend. Im Verein ist der 22-Jährige als ältestes Vorstandsmitglied unter anderem verantwortlich für Produktion, Werbung und Finanzen. Eine Menge verantwortungsvolle Arbeit, die ihn hier in Wismar halte. Wenn er den Vorsitz im Verein mal aufgebe, müsse alles gut geregelt sein. Bei „Jauxi“ stehe aber als nächstes erst mal die Aufführung der neuesten Produktion an. Titel: „Ein neues Kapitel“.

Das könnte auch die Überschrift für Louis Oßwalds Leben sein. Er könne sich vorstellen, irgendwann noch einmal einen ganz anderen Weg einzuschlagen. Vielleicht ein Studium – „eine Geisteswissenschaft oder Psychologie“. Das sei erst mal nur eine Idee. Wo es genau hingehen soll im Leben, wisse er noch nicht. Nur: „Für mich ist das Thema Glück interessant. Wie finde ich mein Glück?“ Er sei gern derjenige, der anderen hilft und gesteht vielleicht etwas unbeholfen, aber sympathisch: „Ich will der Nette sein, über den man nichts Schlechtes denkt.“

Den Onlinepreis für den Musikvideowettbewerb "PopFiSH" hat die OZ gestiftet. Gewonnen hat das Video von Louis Oßwald (Mitte) zum Song "?" von "Prost Melone" (r.). Moderiert hat Patrick Hinz vom Fish-Festival Rostock. Quelle: PopKW

Zurzeit arbeitet er gerade an einem Audioguide für Berlin mit. Entstehen soll eine Stadtführung, die anders als andere ist, witzig, überraschend, originell. Ähnliches könne er sich auch für Wismar oder andere Städte vorstellen. Ideen hat Louis Oßwald viele. Dass man von ihm noch einiges hören und sehen wird, gilt als sicher.

Von Michaela Krohn