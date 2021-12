Wegen mangelnder Unterstützung durch die Gemeinde sind elf Männer aus der Feuerwehr Lübberstorf ausgetreten. Sie wurde am 15. Dezember abgemeldet. Was die Nachbarstadt Neukloster davon hält und wie die Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg das Problem lösen will, lesen Sie hier.