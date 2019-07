Lübow

In einer Dringlichkeitssitzung hat die Gemeindevertretung Lübow am Montagabend den Einspruch von Einzelbewerber Heinz Gluth gegen die Bürgermeisterwahl abgewiesen und deren Gültigkeit bestätigt. Angela Markewiec ist somit zur Bürgermeisterin der Gemeinde Lübow ernannt und vereidigt worden. Sie bedankte sich für das Vertrauen und äußerte den Wunsch, dass die Gemeindevertretung im Sinne der Gemeinde und ihrer Einwohner Entscheidungen treffen möge ohne persönliche Befindlichkeiten.

Fast eine Stunde lang hatten zuvor die sieben anwesenden Gemeindevertreter unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten. Heinz Gluth fehlte, wie es hieß, unentschuldigt. „Er hätte die Möglichkeit gehabt, seine Gründe vor der Gemeindevertretung zu äußern. Von diesem Recht macht er leider nicht Gebrauch“, stellte Alexander Taube fest. Er war in der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung am 18. Juni zum ersten stellvertretenden Bürgermeister gewählt worden und leitete die Sitzung.

Zum Sachverhalt: Heinz Gluth hatte sich ebenfalls um das Ehrenamt des Bürgermeisters beworben, war aber vom Kreiswahlausschuss nicht zur Wahl zugelassen worden. Der Grund: In seinem Wahlvorschlag hatte Gluth angegeben, dass er von 1978 bis 1980 für das Ministerium für Staatssicherheit der DDR tätig gewesen war, dass diese Tätigkeit im Zusammenhang mit seinem Auslandsaufenthalt in Angola stand und er keine Geldzahlungen von der Stasi empfangen habe.

In Auswertung der angeforderten Stasi-Unterlagen stellte der Kreiswahlausschuss eine Stasi-Tätigkeit Gluths von 1974 bis 1988 fest, dass er in dieser Zeit diverse Tätigkeitsberichte geschrieben und auch eine Geldzahlung erhalten hatte, was eine Quittung belegt. Damit konfrontiert, hatte Gluth dem Kreiswahlausschuss gesagt, er könne sich nicht daran erinnern. Bei wahrheitswidriger Angabe kann eine arglistige Täuschung angenommen werden, wertete der Kreiswahlausschuss. Damit fehle Heinz Gluth die beamtenrechtliche Voraussetzung und eine Wählbarkeit als Bürgermeister sei nicht gegeben

