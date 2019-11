Lübow: Grundschule soll Anbau erhalten

Lübow

Aufgrund von steigenden Schülerzahlen bereitet die Gemeinde Lübow seit 2017 die Erweiterung ihrer Grundschule vor. Sie nutzt bislang im vorhandenen Gebäude zwei Räume, die zu Klassenräumen umfunktioniert wurden. Um künftig ausreichend Unterrichtsräume zur Verfügung zu haben, beauftragte die Gemeinde das Wismarer Büro für Architektur und Bauleitplanung, ein entsprechendes Projekt zur Schulerweiterung zu erarbeiten. Das liegt seit August vor. Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt hat dem Entwurf von Architektin Birgit Kästner Ende Oktober zugestimmt. Am kommenden Dienstag soll nun die Gemeindevertretung grünes Licht für die Finanzierung und Umsetzung des Bauvorhabens geben.

Zwei zusätzliche Klassen- und Nebenräume

Geplant ist ein eingeschossiger Anbau an das Schulgebäude. Er soll in massiver Bauweise im Bereich der Grünfläche vor der Sporthalle errichtet werden. Auf einer Grundfläche von rund 344 Quadratmetern sind zwei Klassen- und Nebenräume vorgesehen. Eine Rampe soll den barrierefreien Zugang zu dem gesamten Erdgeschoss der Schule sichern, denn zurzeit ist sie nur über Treppenanlagen erreichbar. Damit schafft die Gemeinde als Schulträgerin die Voraussetzung für die inklusive Beschulung. Das heißt, in Lübow sollen künftig Kinder mit und ohne Behinderung lernen können.

Barrierefreier Zugang vorgesehen

Ausgehend von der künftigen Schülerzahl müssen auch die sanitären Anlagen erweitert werden. Daher sollen im Anbau neue Toilettenräume sowohl für Jungen als auch für Mädchen entstehen. Des Weiteren ist ein barrierefreies WC vorgesehen.

Die Verbindung vom jetzigen Schulgebäude und dem Anbau wird geschaffen, indem ein vorhandenes Flurfenster als Türöffnung ausgebaut wird. Die Versorgung mit haustechnischen Medien erfolgt aus dem Bestandsgebäude heraus. Die massive Bauweise ist laut Architektin sehr geeignet, um die Anforderungen an den Brand-, den Schall- und den Wärmeschutz zu erfüllen. Die Fassade soll verputzt und zum Teil mit Fassadenplatten versehen werden.

Gemeinde hofft auf Landeszuschüsse

„Der Schulanbau ist dringend und kurzfristig erforderlich, um die Basisversorgung im Einzugsgebiet der Schule zu sichern und ein gemeinsames Lernen für Kinder mit und ohne Behinderung zu ermöglichen“, heißt es in der Beschlussvorlage. Das Bauvorhaben ist mit fast 1,123 Millionen Euro kalkuliert. Die Gemeinde hofft, dass sie vom Land Zuschüsse nach der Richtlinie für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILERL MV) erhält. Möglich seien laut Bauamt Zuwendungen in Höhe von 729 883 Euro. Mit ihrer Zustimmung zum Planentwurf wollen die Gemeindevertreter die Amtsverwaltung Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen zugleich beauftragen, die Fördermittel für den Schulanbau zu beantragen. Die darüber hinaus erforderlichen Eigenmittel sollen in den Haushalt 2020/21 bereitgestellt werden.

Der Einzugsbereich der Grundschule umfasst die neun Dörfer der Gemeinde Lübow. Auf Elternwunsch werden auch Kinder aus den Gemeinden Jesendorf und Ventschow unterrichtet.

