Lübow: Nach Mängelliste der Mieter will Gemeinde Wohnblock sanieren

Lübow/Dorf Triwalk

Undichtes Dach, Fenster, durch die es zieht, defekte Fallrohre, eine nicht funktionierende Regenentwässerung. Die Mieter im Wohnblock in Dorf Triwalk haben sämtliche Mängel an dem Mehrfamilienhaus zu Papier gebracht und an den Eigentümer geschickt: die Gemeinde Lübow. Verwaltet werden die 24 Wohnungen von der Wohnungsgesellschaft Dorf Mecklenburg. Im Auftrage ihrer Mitbewohner bittet Iren Büttner die Gemeindevertreter, das Haus instand setzen zu lassen.

Umfangreiche Instandsetzung geplant

Das Gebäude wurde im Jahr 1961 errichtet. Zuletzt sind in den 1990er-Jahren Fenster und Türen erneuert, Wände renoviert und die Heizung auf Öl umgestellt worden. Die Gemeindevertretung beschloss jetzt, Werterhaltungsmaßnahmen für den Wohnblock zu planen und in den nächsten beiden Jahren umzusetzen. Dafür sind nach Möglichkeit Fördermittel zu nutzen.

Zuallererst soll im kommenden Jahr das Dach neu gedeckt und der Schornstein, die Dachrinne und Fallrohre ersetzt werden. Dafür sind etwa 80 000 Euro zu veranschlagen, wenn die Decke nicht gedämmt wird. Nach dem Dach müsse die Fassade saniert werden, erklärte Bauausschussvorsitzender Carsten Krüger. Dafür seien rund 70 000 Euro einzuplanen. Außerdem sollen die Mieter eine neue Heizung erhalten. Die Modernisierung schlage mit rund 60 000 Euro zu Buche.

Fenster werden nicht erneuert

Eine Modernisierung der Fenster werde vorerst nicht als notwendig erachtet. Das habe die Beratung des Haupt- und Finanzausschusses mit dem Wohnungsverwalter Wolfgang Lüdtke ergeben. Er wies die Mitglieder darauf hin, dass die Gemeinde bestimmt, welche Renovierungs- und/oder Instandsetzungsmaßnahmen die Wohnungsgesellschaft Dorf Mecklenburg vornehmen soll. Weitere 30 000 Euro seien vonnöten für Pflasterarbeiten im Außenbereich, abschließbare Müllboxen und um die Regenentwässerung zu erneuern.

Wohnraum soll bezahlbar bleiben

„Wir haben 44 gemeindeeigene Wohnungen, die unterhalten werden müssen. Von denen sind schon viele saniert“, berichtete Alexander Taube. Der stellvertretende Bürgermeister plädierte für „Werterhaltungsmaßnahmen der Immobilien nach unseren finanziellen Möglichkeiten“. Das habe die Gemeinde bislang so gehalten, weil sie ihre Immobilien behalten will, um weiterhin bezahlbaren Wohnraum anbieten zu können. Deshalb habe die Gemeinde Lübow auch zunächst die Kredite tilgen wollen, die sie für die Wohnungssanierungen in den Neunzigerjahren aufgenommen hat, erinnerte der Leitende Verwaltungsbeamte Eckhard Rohde.

Derzeit seien insgesamt 180 000 Euro angespart, das sei nicht viel für 44 Wohnungen. Für die notwendigen Sanierungsmaßnahmen am Triwalker Wohnblock müsste die Gemeinde Kredite in Höhe von rund 150 000 Euro aufnehmen.

Mieterhöhung erst nach Modernisierung

Auch das Thema Mieterhöhung wurde diskutiert. Bislang habe es keine für die Mieter im besagten Wohnblock gegeben. Sie werde immer nur im Zuge eines Mieterwechsel in Verbindung mit einer Modernisierung der Wohnung vorgenommen. „Sie kostet rund 25 000 Euro und erfolgt dann, wenn der Mieter ausgezogen ist“, erläuterte Bürgermeisterin Angela Markewiec. So habe die Gemeinde ihre Wohnungen nach und nach saniert.

