Lübow bei Wismar: Gemeinde plant die Erweiterung der Grundschule

Die Gemeinde Lübow will in diesem Jahr weiter in ihre Infrastruktur investieren. Größtes Vorhaben ist die bauliche Erweiterung der Grundschule. Die kostet allerdings rund 1,2 Millionen Euro. Für eine kleine Kommune ohne finanzielle Unterstützung nicht machbar. „Der Fördermittelantrag ans Land ist gestellt. Wir rechnen mit dem Bescheid Mitte/Ende März“, sagt Bürgermeisterin Angela Markewiec.

Projekt ist seit August 2019 fertig

„Wir erwarten den Fördermittelbescheid Mitte/Ende März.“, sagt Bürgermeisterin Angela Markewiec. Quelle: privat

Sie hofft sehr, dass er positiv ausfallen wird. Aufgrund steigender Schülerzahlen –nicht zuletzt durch den Zuzug von Familien ins neue Wohngebiet am Kletziner Weg – ist die Gemeinde seit 2017 mit der Problematik der Schulerweiterung befasst. Seit August 2019 liegt das Projekt eines eingeschossigen Anbaus ans Schulgebäude vor. Der Entwurf stammt von der Wismarer Architektin Birgit Kästner.

Rampe für barrierefreien Zugang geplant

Er sieht vor, den Anbau im Bereich der Grünfläche vor der Sporthalle zu errichten. Auf einer Grundfläche von rund 344 Quadratmetern sollen zwei Klassen- und Nebenräume entstehen. Eine Rampe soll den barrierefreien Zugang zu dem gesamten Erdgeschoss der Grundschule ermöglichen. Zurzeit ist sie nur über Treppenanlagen erreichbar. Damit schafft die Gemeinde als Schulträgerin die Voraussetzung für die inklusive Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung.

Ausgehend von der künftigen Schülerzahl müssen auch die sanitären Anlagen erweitert werden. So sollen im Anbau sowohl für Jungen als auch für Mädchen neue Toilettenräume entstehen. Auch ein barrierefreies WC ist vorgesehen.

Arztpraxis soll Anbau erhalten

Ein weiteres Vorhaben soll die langfristige ärztlicheVersorgung in der Gemeinde sichern. „Wir wollen die Arztpraxis durch einen Anbau erweitern“, informiert die Bürgermeisterin. „Der Bereich der Anmeldung für die Patienten ist doch sehr beengt.“ Außerdem ist der niedergelassene Allgemeinmediziner auf die Dauer interessiert daran, mit einem zusätzlichen Kollegen die bestehende Praxis weiterzuführen. Als Hauseigentümerin hat die Gemeinde bereits ein Planungsbüro mit einem Entwurf beauftragt. Das Geld für die Planungsleistungen ist im diesjährigen Haushalt vorgesehen.

Wohnblock in Triwalk wird modernisiert

Fest steht auch, dass der in die Jahre gekommene Wohnblock im Ortsteil Triwalk modernisiert werden soll. Das Gebäude benötigt unbedingt ein neues Dach. Das triste Grau der Fassade soll einem frischen Farbanstrich weichen. Außerdem muss die alte Ölheizung ersetzt werden. Sie ist sehr störanfällig. „Geplant ist, auf Erdgas umzustellen“, berichtet Eckhard Rohde, Leitender Verwaltungsbeamter. Dazu habe das Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen mit der Gasgesellschaft Wismar-Land Kontakt aufgenommen. „Wir verhandeln zurzeit, dass sie einen Erdgasanschluss nach Triwalk legt. Allerdings bedarf es dafür weiterer Abnehmer in dem Dorf, damit sich der Aufwand lohnt. Wir sind dazu mit den Bewohnern sowie mit dem Inhaber der Gärtnerei im Gespräch.“

Radweglücke in Schimm wird geschlossen

Zu guter Letzt will die Gemeinde für 85 000 Euro ein Stück Radweg in ihrem Ortsteil Schimm bauen lassen. Damit soll eine Lücke im Radweg an der Landesstraße 102 von Wismar nach Schwerin geschlossen und die Voraussetzung geschaffen werden, dass die Trasse weiter in Richtung Jesendorf gebaut werden kann. Nach Angaben von Verwaltungschef Rohde gibt es ein neues Förderprogramm des Straßenbauamtes Schwerin, das helfen soll, Verbindungen der Radwege herzustellen.

