Lübow bei Wismar: Kleine Grundschule wird endlich erweitert

Lübow

Endlich ist es so weit. Der Start für den seit Jahren dringend benötigten Anbau an die Grundschule ist vollzogen. Aus jeder Klassenstufe nahmen am Freitag Mädchen und Jungen den symbolischen Spatenstich vor. Unter dem Beifall der Erwachsenen, wie etwa Gemeindevertreter, Lehrerinnen, Planer und Tiefbauarbeitern, gruben die Erst- bis Viertklässler ihren Spaten oder ihre Schaufel in den Rasen vor der Schule und hoben Boden aus. Auf dieser Grünfläche vor der Sporthalle wird in den nächsten Monaten ein eingeschossiger Anbau am Schulhaus entstehen.

Kinder aus allen vier Klassenstufen vollziehen den symbolischen Spatenstich für den Schulanbau. Quelle: Haike Werfel

Land fördert Schulanbau mit rund einer Million Euro

„Darum haben wir ganz, ganz lange gekämpft“, sagte Bürgermeisterin Angela Markewiec. Aufgrund von steigenden Schülerzahlen bereitet die Gemeinde Lübow seit 2017 die Erweiterung ihrer Grundschule vor. Endlich hat sie die erforderliche Fördermittelzusage vom Land erhalten. Es unterstützt das Bauvorhaben mit rund einer Million Euro. Aktuell sind die Kosten mit rund 1,4 Millionen Euro kalkuliert, informierte Architektin Birgit Kästner. Angesichts explodierender Baupreise könnten sie noch steigen.

„Die Freude ist riesengroß“, sagte Schulleiterin Heike Schünemann. Sie bestätigte die Raumnot angesichts der gewachsenen Schülerzahl in den vergangenen Jahren. Inzwischen werden 96 Kinder in Lübow unterrichtet. Heike Schünemann verwies aber ebenso auf die Erfordernisse, die die inklusive Beschulung mit sich bringt. Aufgrund der ganz verschiedenen Kinder bedarf es auch mehr Platz in der Schule – für individuelle Förderung wie für Gruppenaktivitäten. Nicht zuletzt müsse die Digitalisierung im Raum verortet werden.

Erdgeschoss der Schule wird barrierefrei

Der Schulanbau hat eine Grundfläche von rund 344 Quadratmetern. Er wird zwei zusätzliche Klassenräume mit je einem Nebenraum beherbergen. Von dem zusätzlichen Platzangebot profitieren auch die übrigen Klassen, die dann mehr Raum zur Verfügung haben. Der Anbau wird mit einer Rampe erreichbar sein. Sie sichert den barrierefreien Zugang zum gesamten Erdgeschoss des Schulgebäudes, das derzeit nur über eine Treppe erreichbar ist.

Vorgesehen ist auch, die sanitären Anlagen zu erweitern, um der gestiegenen Schülerzahl gerecht zu werden. Deshalb sind im Anbau Toilettenräume sowohl für die Mädchen als auch für die Jungen vorgesehen. Des Weiteren entsteht ein barrierefreies WC.

Die Ansicht zeigt den geplanten eingeschossigen Anbau an das Schulgebäude in Lübow. Quelle: Planungsbüro bab

Tiefbauarbeiten dauern bis Weihnachten

Die Verbindung vom jetzigen Schulgebäude und dem Anbau wird geschaffen, indem das Flurfenster links neben der Sporthalle als Tür ausgebaut wird, erläuterte die Architektin. Sie hat den Anbau in massiver Bauweise geplant. Ihrer Ansicht nach sei die sehr geeignet, um die Anforderungen an den Brand-, den Schall- und den Wärmeschutz zu erfüllen. Die Fassade soll verputzt und zum Teil mit Fassadenplatten versehen werden.

Mitarbeiter der TSB Tiefbau Gadebusch werden in den nächsten Wochen die neuen Ver- und Entsorgungsleitungen verlegen, informierte Michael Wilk vom Ingenieurbüro für Tief- und Straßenbau. Die Schulfamilie, so rezitierte eine Schülerin, wünschte den Bauarbeitern „Kraft wie nie und eine superstarke Bauenergie“. Die Versorgung mit den haustechnischen Medien erfolgt aus dem Bestandsgebäude heraus.

„Die Schulfamilie wünscht den Bauarbeitern Kraft wie nie und eine superstarke Bauenergie!“ Quelle: Haike Werfel

Schulanbau soll im Frühjahr 2023 fertig sein

Die Tiefbauarbeiten sollen bis Weihnachten erledigt sein. „Dann gibt es eine kleine Winterpause und voraussichtlich im März wird dann mit dem Hochbau begonnen.“ Das Architekturbüro ist jetzt dabei, die Ausschreibung der Gewerke vorzubereiten. „Voraussichtlich im Frühjahr 2023 soll der Anbau fertiggestellt sein“, teilte Birgit Kästner mit. „Wir hoffen, bis dahin durchbauen zu können.“

Die Grundschule in Lübow wurde 1962 für zehn Klassen als Polytechnische Oberschule errichtet. Im kommenden Jahr begeht sie ihr 60-jähriges Bestehen.

Von Haike Werfel