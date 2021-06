Lübow

„Geld ist nicht das Wichtigste“, sagt Sebastian Bach in Gedanken versunken. Er blickt von seiner Kaffeetasse auf in seinen Garten. Englischer Rasen ist dort nicht zu finden. Es ist, wenn man es so – ohne abwertend zu klingen – sagen kann, ein typisches Künstlergrundstück auf gut 4000 Quadratmeter Kirchenland: hier ein gemähtes Stück, da hochgewachsene Gräser. Ein pinkfarbener Bauwagen steht im Schatten einer großen Scheune. Das gesamte Ambiente – es hat irgendwie etwas, so viel steht fest.

„Nichts ist schlimmer, als unter Stress zu arbeiten“, sagt er plötzlich. Einen sozialversicherungspflichtigen Job, irgendwo angestellt mit festen Arbeitszeiten von 7 bis 16 Uhr inklusive Mittagspause – nein, das kann sich der 45-Jährige nicht mehr vorstellen. Er arbeitet zehn bis zwölf Stunden am Tag, aber kann sich die über die 24 Stunden aufteilen.

Seit 1998 ist er als Künstler selbstständig. Auch wenn ihm das gerade jetzt in Zeiten von Corona fast die Nerven raubt. Mit Kunst Geld zu verdienen sei ohnehin schwer, aber dann auch noch in Pandemiezeiten – nicht einfach. Große Sprünge könne er sich nicht leisten, dennoch sei er zufrieden.

Verarbeiten, wie es gewachsen ist

Vor allem Grün- und Wildholz hat es Sebastian Bach angetan. Ob vom eigenen Grundstück, aus dem Wald oder von Hobbygärtnern, die ihre Parzelle auf Vordermann bringen und Bäume beschneiden – der gebürtige Berliner kann alles gebrauchen. „Holz ist ein lebendiger Werkstoff. Deshalb verarbeite ich es so, wie es gewachsen ist“, erklärt er. Am Ende entstehen Objektmöbel: Stühle, Bänke, Tische, Hocker, Dekoartikel.

Seine Sitzgelegenheiten sind individuell und bequemer, als es zunächst den Anschein hat. Quelle: Jana Franke

Der Kunde darf keinen symmetrischen Stuhl erwarten, weil Bach das Holz nicht in andere Form bringt. So ähnelt die linke Armlehne der rechten keineswegs und auch die Stuhlbeine sind nicht identisch – nur eben gleich lang, damit die Sitzgelegenheit nicht kippelt. „Es entstehen Objekte mit barockem Einschlag, Biedermeier, im Jugendstil“, zählt der dreifache Vater einiges auf. Vor allem ist eines allen gleich: Sie sind verspielt, ein Hingucker und bequemer, als sie zunächst den Anschein haben.

Der pinkfarbene Bauwagen dient zunächst als Galerie. Quelle: Jana Franke

Internet ist größter Konkurrent

800 bis 1000 Euro lässt er sich dafür bezahlen. Das ist gern ein Diskussionspunkt auf Kunsthandwerkermärkten. Er muss sich nicht selten rechtfertigen, wie er sagt. „Ich habe das Gefühl, dass das Kunsthandwerk am Boden ist. Das ist unter anderem dem Internet geschuldet“, glaubt er. Gerade aus dem chinesischen und arabischen Raum würden viele Kunstwerke deutlich günstiger angeboten. „Für die sind ihre Preise natürlich viel Geld, für mich würde es nicht zum Leben reichen“, vergleicht er.

Ob Lampenschirme oder -füße: Sebastian Bach verleiht jedem Werk seine eigene Handschrift. Quelle: Jana Franke

Ähnlich ist es mit Deko- und Haushaltsartikeln oder Schmuck. Sebastian Bach greift zu einem Brett vor sich auf dem Tisch. Logisch, dass viele das eher im Discounter für fünf oder zehn Euro kaufen würden, meint er. Ebenso Gartengarnituren im Baumarkt, die deutlich günstiger sind als seine. Aber seine, in die er viel Zeit steckt, sind individuell und nirgendwo ein zweites Mal zu finden. Rechnet er alles gegen, Materialkosten und Stunden, könne er mit den Preisen im Internet oder Baumarkt nicht mithalten. „Ich stecke mir das Geld ja nicht ein. Ich brauche es, um weitermachen zu können. Ich investiere in Holz, in Werkzeug und in meine neue Werkstatt mit Atelier“ zählt er auf.

Scheune wird restauriert

Die entsteht in der 30 Meter mal 10 Meter großen Scheune. „Eine Wand war einsturzgefährdet“, erinnert er sich. Die wollte er retten, um dann zu merken, dass die komplette Scheune sanierungsbedürftig ist. Es ist ein aufwendiges Wochenendprojekt. „Bis auf das Fachwerkholz verwende ich alle Materialien wieder“, verrät er. Ein Teil der Scheune erstrahlt bereits in neuem alten Glanz. Mit der Fertigstellung rechnet er in zwei bis drei Jahren. Im unteren Bereich richtet er dann seine Werkstatt ein, oben eine Galerie.

Die Scheune ist, zumindest von außen, zur Hälfte fertig. Quelle: Jana Franke

Übergangsweise befindet sich die Ausstellung im pinken, liebevoll eingerichteten Bauwagen hinter der Scheune. Lampenschirme, Stehlampen, Schmuck, Schalen – eine große Auswahl seiner Werke gibt es dort zu sehen. Mit dem Drechseln hatte er als selbstständiger Künstler begonnen. Auch hier: Jede Schale ist individuell. „Holz hat seinen eigenen Kopf. Wenn es frisch ist, verzieht es sich noch beim Trocknen“, erklärt er.

Corona veränderte alles

Vor seiner Selbstständigkeit absolvierte Sebastian Bach eine Tischlerlehre. „Ich habe im Anschluss keine Arbeit bekommen und um eine Tischlerei zu führen, hätte ich einen Meisterbrief gebraucht“, erklärt er. Und so bildete er sich in Sachen Produktdesign weiter und wagte mit einer Ich-AG den Schritt in die Selbstständigkeit. Unter anderem designte er auch Wohnideen für die Zeitschrift „Schöner Wohnen“, die es dann in die Printausgabe schafften. Es gab Höhen und Tiefen, aber Corona veränderte am Ende alles. Um sich über Wasser zu halten, hat er andere Jobs gemacht – unter anderem im Trocken- und Innenausbau.

Im eigenen Garten hat Sebastian Bach Objektmöbel aus Baumresten. Quelle: Jana Franke

Mit seiner Familie wohnt er seit zehn Jahren in Lübow. Vorher war er jahrelang in Maßlow zu Hause. An dem Haus in Lübow gegenüber der Kirche sei er mit seiner Frau, von Beruf Sozialversicherungsangestellte, vorbeigefahren und sah das Verkaufsschild. Beide waren sich sofort einig: Hier bleiben wir. „Es war schwierig, in Nordwestmecklenburg ein bezahlbares Haus zu finden“, erinnert er sich. Doch plötzlich hatten sie es direkt vor der Nase – und zogen mit Sohn und Tochter (heute 22 uns 20) ein. Vor sechs Jahren kam das dritte Kind zur Welt – ein Mädchen.

Auch Anhänger fertigt Sebastian Bach - hier verarbeitet mit alten Schrauben. Quelle: Jana Franke

Sebastian Bach nimmt den letzten Schluck Kaffee aus seiner Tasse. Im hinteren Teil des großen Grundstücks und vor dem Hauseingang stapeln sich viele Reifen, die noch verwendet werden sollen – Künstlergrundstück eben. „Die gehören meiner Frau und meinem Sohn“, sagt er. Beide errichten damit einen Schallschutz zur viel befahrenen Hauptstraße, die direkt am Grundstück vorbei Richtung Autobahn führt. Ein Teil ist schon fertig und begrünt. Ja, das Grundstück hat etwas. Unter Stress aber sollen die Wohnideen nicht entstehen und umgesetzt werden ...

