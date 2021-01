Lübstorf

„Finanziell trifft Corona mich richtig hart“, kommentiert Benjamin Nolze. Der 53-Jährige sitzt an seinem Küchentisch in Lübstorf, Nordwestmecklenburg. Eigentlich würde er zu der Zeit einen seiner Volkshochschulkurse geben. Oder für ein neues Bühnenprogramm proben. Oder am Telefon hängen, Termine ausmachen. Nun bleibt das Telefon stumm.

Bekannter Platt-Snacker

„Das ist kein gutes Gefühl“, sagt der Mann. „Es fehlt mir sehr!“ Benjamin Nolze gehört zu den bekannten Schauspielern des Landes. Jahrelang war er Platt-Moderator beim NDR, er gibt auch in Wismar Volkshochschulkurse „up platt“, ist auf den Bühnen des Landes zu Hause und macht regelmäßig als Solokünstler private Feste oder Firmenfeiern zu etwas Besonderem.

„Das ist mein Leben, mein Beruf, den ich seit Jahren ausübe!“ Nun sind die Bühnen geschlossen, die Volkshochschulen sind dicht, das Feiern ist verboten – keinem seiner beruflichen und wirtschaftlichen Standbeine kann Benjamin Nolze gerade nachgehen. „Das war mein täglich Brot. Ich hatte drei, vier Auftritte die Woche. Im vergangenen Dezember hätte ich 20 gehabt! Zwei Drittel meiner Selbstständigkeit wurden mir genommen!“

Kunst zum (Über-)Leben?

Und nun bleibt das Telefon stumm. Vereinzelt kommen Anrufe für Buchungen im Laufe des Jahres, alles mit Fragezeichen und unter Vorbehalt. „Die Volkshochschulen hoffen, dass sie Ende Februar wieder öffnen dürfen. Da glaube ich nicht dran.“

Im Moment sei das, so Nolze, wie eine tote Zeit. „Das ist hart, aber nicht zu ändern.“ Natürlich arbeitet er an neuen Programmen und lernt Texte. „Das muss sein. Aber das Theater ist wahrscheinlich das letzte, was wieder geöffnet wird. Kultur ist nicht systemrelevant. Kunst wird nicht gebraucht zum Überleben, ist aber lebenswichtig. Kunst ist das, was den Menschen vom Tier unterschiedet.“ Und die Menschen merken langsam, was ihnen fehlt. Und dass ihnen etwas fehlt.

Die Bühne fehlt

Benjamin Nolze fehlt die Bühne. Er schmunzelt. „Die tägliche Selbstbestätigung. Jeder Auftritt ist ein Geben und Nehmen. Was ich anderen gebe, bekomme ich an Applaus zurück!“ Kunst macht er trotzdem, derzeit nur anders.

Nolze ist gelernter Tischler. Ein Dreivierteljahr ist er vor der NVA-Zeit und dem Rostocker Schauspielstudium als Tischler tätig gewesen. „Ich habe aber die Jahre immer mit Holz gearbeitet“, erzählt er. Das Handwerk hilft nun zu Corona-Zeiten.

Große Skulpturen

Seine großen Tierskulpturen, die Eulen und die Wildschweine, schmücken schon manch einen Vorgarten, genauso die urigen Tische und Sitzbänke aus Holz. Das Baumhaus und die Schaukel als Auftragsarbeiten sind ein wahr gewordener Kindertraum. Im Sommer hat er für eine Kommune Tische und Bänke erstellt.

Zur Galerie Vor seinem Schauspielstudium hat er das Tischlerhandwerk gelernt und seitdem immer mit Holz gearbeitet. Nun hilft das Handwerk ihm durch die Corona-Zeit.

Gerade arbeitet Benjamin Nolze an einem lebensgroßen Modell seines Sohnes Friedrich (12). Mit der Kettensäge entstehen die groben Strukturen, Schritt für Schritt werden die Züge feiner. „Natürlich nicht für den Verkauf“, kommentiert er lachend. Ernster: „Kreativ zu sein liegt mir in den Adern. Ich kann doch nicht den ganzen Tag rumsitzen und Fernsehen gucken!“ Und außerdem helfen die Skulpturen nun, die Zeit zu überstehen. Geistig und auch finanziell.

Leben von den Reserven

Benjamin Nolze lebt vom Ersparten, wie viele Künstler gerade. Die Rücklagen sind fast aufgebracht. Staatliche Hilfen hat er nicht beantragt, das ist nicht seins. „Ich würde wohl was bekommen ...“ Dann lieber weiter Holzskulpturen machen und darauf hoffen, dass bald wieder ein normales Leben inklusive Kultur möglich ist.

Benjamin Nolze zitiert Rudolf Tarnow: „Mötst di nich argern, is Unrecht di dahn, haug mal up’n Disch un gliek is ’t vergahn, kort is dien Läben un lang’n büst du dod, Minsch, blot nich argern, ne, lachen deiht gaud!“ (Du musst dich nicht ärgern, wenn Dir Unrecht geschieht. Hau mal auf den Tisch und gleich ist es vorbei. Kurz ist dein Leben und lange bis Du tot, bloß nicht ärgern, Lachen tut gut!) Und den Lesern wünscht er: „Hollt juch fuchtig, hollt juch stief!“ – Bleibt tapfer und gesund!

Die Skulpturen gibt es zum Beispiel online unter www.stammsitz-design.de, Kontakt zum Schauspieler und Künstler auch unter Telefon 0172 / 30 411 41 und per Mail an benjaminnolze@yahoo.de.

