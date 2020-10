Rostock

Wo werden neue Fälle von Corona-Infektionen bekannt? Wer muss gerade noch in Quarantäne? Und wo sind die Testergebnisse bereits da? Die zweite Corona-Welle rollt so schnell über Mecklenburg-Vorpommern, dass es schwer fällt den Überblick über das aktuelle Geschehen zu behalten.

Die OSTSEE-ZEITUNG fasst deshalb die aktuellen Entwicklungen vom Montag und Dienstag zusammen.

Dassower Kita wegen Corona-Fall geschlossen

In einer Kita in Dassow bleiben ab Mittwoch, 28. Oktober, die beiden Häuser Lübecker Straße 40 und 42 wegen eines Covid-19-Falls geschlossen. „Die Kinder müssen zu Hause bleiben“, erklärte der Träger der Einrichtung, der Verein „Jugendhilfezentrum Käthe Kollwitz Rehna“, am Dienstag. Nach seiner Auskunft wurden die Häuser auf Anordnung des Kreisgesundheitsamtes geschlossen.

Corona-App alarmiert: Greifswalder Oberbürgermeister in Quarantäne

Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) hat sich am Montag vorsorglich in Quarantäne begeben, nachdem die Corona-Warnapp einen erhöhten Risikokontakt meldete. Beim Abstrichzentrum der Unimedizin ließ sich das Stadtoberhaupt noch am Montag testen. Der Test fiel negativ aus. Dennoch wird er vorsorglich weiterhin in häuslicher Isolation bleiben. Wie lange sei noch nicht klar.

Corona-Fall an Herrnburger Kita: 69 Personen in Quarantäne

Nachdem am Montag bekannt wurde, dass sich ein Kind der Kita „Haus der kleinen Entdecker“ in Herrnburg ( Nordwestmecklenburg) mit dem Coronavirus angesteckt hat, sind nun alle Kinder und Erzieher, die noch am 22. Oktober Kontakt hatten, in häusliche Quarantäne geschickt worden. Wie der Landkreis am Dienstag mitteilte, geht es dabei um 60 Kinder und neun Mitarbeiterinnen des Kindergartens.

Zunächst hatte es Kommunikationsprobleme zwischen dem Lübecker Labor, das den Corona-Test durchgeführt hat, und dem Gesundheitsamt gegeben, berichtet der Kreissprecher weiter. Eine Meldung über einen positiven Test des Kindes lag bei den Behörden nämlich nicht vor, allerdings seien die Eltern bereits vom Labor informiert worden. Diese wiederum kontaktierten die Leitung der Kita, sodass die weiteren Maßnahmen beschlossen wurden.

Corona in Wismar : Nun ist eine zweite Grundschule betroffen

Nach dem Gerhart-Hauptmann-Gymnasium (GHG) und der Seeblick-Grundschule hat nun auch eine dritte Schule in Wismar einen Covid-19-Fall. In der Evangelischen Grundschule Robert Lansemann ist ein Schüler positiv getestet worden. Das Gesundheitsamt hat deshalb entschieden, dass die Kinder der Klassenstufe 5 und 6 bis zum 2. November in Quarantäne geschickt werden. Die Eltern wurden von der Schulleitung am Vormittag informiert.

Der Unterricht in den Klassen 1 bis 4 soll weitergeführt werden. Am Freitag ist geplant, dass eine Testung der Kinder und Mitarbeiter auf dem Schulgelände erfolgt.

Corona-Neuinfektionen an zwei Rostocker Schulen

Gleich aus zwei Schulen in Rostock sind am Montag Corona-Infektionen gemeldet worden. „An der Paul-Friedrich-Scheel-Schule wurden zwei zweite Klassen in Quarantäne gesetzt, da ein Kind positiv getestet wurde“, sagt Stadtsprecherin Kerstin Kanaa. Das Kind hat sich höchstwahrscheinlich in der eigenen Familie angesteckt. Auch an der Don-Bosco-Schule gibt es eine erste Infektion – bei einem Schüler der Oberstufe.

Am Innerstädtischen Gymnasium ist der Corona-Alarm hingegen beendet: Die Schüler der siebten Klassen dürfen in den Unterricht zurückkehren, heißt es aus dem Rathaus.

Lützow : Rund 80 Kinder dürfen wieder zur Schule gehen

Rund 80 Kinder können nach dem Corona-Fall an einer Schule in Lützow ( Landkreis Nordwestmecklenburg) von Dienstag an wieder den Unterricht besuchen. Die zweite Testreihe sei ebenfalls negativ ausgefallen, teilte der Landkreis am Montag mit. Daher ende die angeordnete Quarantäne und der Weg für einen regulären Schulbetrieb sei frei.

Allerdings ist den Angaben zufolge noch nicht klar, ob alle acht betroffenen Lehrer am Dienstag wieder zur Arbeit kommen können, da diese zum Teil in anderen Landkreisen wohnen.

Bürgermeister angesteckt: Stadt Anklam wegen Corona führungslos

Die Stadtverwaltung Anklam (Vorpommern-Greifswald) ist wegen einer Corona-Infektion an der Spitze derzeit ohne echte Führung. Wie der 2. Stellvertretende Bürgermeister Bernd Lange am Montag in Anklam sagte, wurde Bürgermeister Michael Galander positiv getestet. Der 51-Jährige, der einer Bürgerinitiative angehört, sei mit milderen Krankheitssymptomen zu Hause. Auch bei Galanders 1. Stellvertreterin Beatrix Wittmann-Stifft sei eine Corona-Infektion festgestellt worden.

Nun schon 33 Corona-Infektionen am Güstrower Gymnasium ermittelt

Am John-Brinckman-Gymnasium steigt die Zahl der Corona-Infektionen auf insgesamt 33. 29 Schüler (+2) und 4 Lehrkräfte (+0) sind betroffen. Von der Testreihe mit rund 760 Teilnehmen am Donnerstag sind bis zum Sonntagnachmittag 650 Tests ausgewertet worden. Weitere Ergebnisse gehen noch ein. Sollten sich weitere Positivfälle darunter befinden, nimmt das Gesundheitsamt unverzüglich Kontakt mit den Betroffenen auf. Die Kontaktverfolgung läuft weiter.

Die andauernden Ermittlungen zum zweiten Infektionsherd bei einer privaten Geburtstagsfeier am Freitag vor einer Woche haben ergeben, dass dem Infektionsgeschehen jetzt 13 Infizierte zuzuordnen sind (neun Schüler des Gymnasiums, vier andere Gäste). Die Gästezahl 95 ist bestätigt.

