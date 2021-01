Grevesmühlen/Klütz

Zwei Tage sind um. Heute ist Kathrin Sprunk wieder an der Reihe. Sie arbeitet beim Pflegedienst Moll in Grevesmühlen in der Tagespflege. Seit dem 21. Dezember ist es für Personal, das in der Pflege tätig ist, Pflicht, sich alle zwei Tage einem sogenannten Schnelltest zu unterziehen. Es ist eine Sache von wenigen Minuten. Julia Nordengrün schiebt Kathrin Sprunk das Stäbchen in den Rachen. Anschließend tunkt sie den Tupfer in eine Flüssigkeit und gibt diese dann auf das Testfeld. In 15 Minuten wird sie das Ergebnis erfahren.

Den betriebenen Aufwand findet Geschäftsführer Thomas Moll richtig und wichtig. „Wir haben eine Verantwortung und Fürsorgepflicht den Patienten gegenüber und müssen als Unternehmen 24 Stunden funktionieren“, begründet er. Nur die Umsetzung habe er sich ein wenig anders gewünscht. Denn für die regelmäßigen Tests muss er extra Personal abstellen, das dann an anderer Stelle fehlt.

In seinem Fall sind es die heute getestete Kathrin Sprunk und Julia Nordengrün. In der Tagespflege fallen sie nun erst einmal in großen Teilen aus. „Wir machen jede Woche 500 bis 600 Tests“, erzählt Julia Nordengrün. Etwa 20 Minuten pro Test inklusive Wartezeit auf das Ergebnis – da kommt einiges zusammen. Bei 135 Mitarbeitern und 500 Patienten in Wohngruppen und der Häuslichkeit werden regelmäßig Abstriche gemacht, die dann im Schnelltestverfahren untersucht werden.

Wie wichtig diese Maßnahme ist, zeigte sich bereits: Der Schnelltest einer Mitarbeiterin in der Hauswirtschaft wies ein positives Ergebnis aus. Sie hatte keinerlei Symptome, ist aber umgehend in Quarantäne geschickt worden. In einem solchen Fall wird nach dem positiven Schnelltest ein weiterer Abstrich vom Gesundheitsamt veranlasst, der dann im Labor untersucht wird. Auch der fiel bei der Mitarbeiterin positiv aus. Am Ende hat die betroffene Person keinen Kollegen angesteckt, auch nicht die, mit denen sie eng zusammenarbeitete. Es hätte aber auch anders kommen können. „Da zeigt sich, dass die Schnelltests sinnvoll sind“, sagt Thomas Moll.

Mitarbeiter wurden geschult

Auch Adrian Gladysz findet die Pflicht für Schnelltests wichtig. Als Geschäftsführer der Pflegeeinrichtungen Mecklenburg-Vorpommern gGmbH ist er verantwortlich für sechs Pflegeheime – unter anderem in Grevesmühlen und Klütz. Überall sind Mitarbeiter für die Durchführung des Schnelltests geschult worden. Zu ihnen gehört unter anderem Birgit Schindler, die seit mehr als 20 Jahren als Pflegekraft arbeitet und in der Klützer Wohnanlage „Uns Hüsing“ tätig ist. Eine Person, die auch hier an anderer Stelle fehlt.

Sie testet nicht nur die Mitarbeiter regelmäßig, sondern auch die Besucher im Pflegeheim. So will es die Landesverordnung. Zu ihnen gehörte in der vergangenen Woche auch Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss, die beim Impfstart in der Wohnanlage zu Gast war.

Birgit Schindler führt bei Landrätin Kerstin Weiss den Schnelltest durch. Quelle: DRK

Das Verständnis für die Schnelltests, für die die Einrichtungen zunächst in Vorleistung gehen, ist nicht bei allen Mitarbeitern und Besuchern da, erzählt Adrian Gladysz. Grevesmühlen und Klütz betreffe das aber nicht. Hier zeigen sich alle verständnisvoll. Aber an anderer Stelle habe er Überzeugungsarbeit leisten müssen.

„Wenn sich ein Angestellter weigern würde, würde ich ihn freistellen“, verdeutlicht Thomas Moll. Aber auch bei ihm ist das Verständnis für den Aufwand da.

Zurück zu Kathrin Sprunk. Ihre Kollegin Julia Nordengrün hat nach 15 Minuten ihr Testergebnis. Es wurden keine Virusproteine nachgewiesen. Negativ. Das Arbeiten kann also weitergehen.

