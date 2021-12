MV Werften: Ausschuss stimmt für Rettung – 78 Millionen Euro könnten ausgezahlt werden

Schwerin/Wismar

Ein Hoffnungsschimmer für die knapp 2000 Mitarbeiter der MV-Werften am Tag vor Weihnachten: Der Finanzausschuss des Schweriner Landtags hat sich am Donnerstagabend mit großer Mehrheit für eine Beteiligung des Landes an der Rettung der Schiffbaubetriebe ausgesprochen.

Damit könnten 78 Millionen Euro an Landesdarlehen fließen – allerdings nur unter der Voraussetzung, dass sich der Bund und die Muttergesellschaft Genting Hongkong ebenfalls bald einigen. „Wir hoffen, dass wir damit das Tor für eine Gesamtlösung aufgestoßen haben“, sagte Finanzminister Heiko Geue (SPD) im Anschluss an die Sitzung. „Das Land steht zu seinen Verpflichtungen.

Ungewissheit bleibt

Es bleibe aber andererseits die Ungewissheit, ob die Lösung insgesamt trägt, weil Bund und Genting noch nicht zu einander gefunden hätten, so Geue. „Wir brauchen die Einigung, weil wir Gewissheit haben müssen, dass die Liquidität der MV Werften für die nächsten Wochen gesichert ist und auch eine Lösung gefunden wird, um die ,Global Dream I’ bis Ende nächsten Jahres zu Ende bauen zu können.“

Das Kreuzfahrtschiff „Global Dream I“ ist zu drei Vierteln fertiggestellt und liegt derzeit in Wismar. Genting braucht das Geld, um den Bau abschließen zu können. Anschließend könnte es verkauft werden. Wegen Corona ist der Konzern in arge Schieflage geraten.

Von Axel Büssem