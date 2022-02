Wismar

Sie sind jung und haben davon geträumt, Schiffe zu bauen. Doch mitten in der Ausbildung platzt der Traum, weil ihr Unternehmen pleite ist. Pitt Riegel (18), Ludwig Holzki (19), Tim Wendlandt (20) und Lena Renzow (21) sind Auszubildende bei den MV Werften in Wismar. Sie wollten unbedingt zu den Schiffbauern, um später einmal voller Stolz sagen zu können: „An diesen Schiffen haben wir mitgebaut.“ Doch nun sieht es so aus, als müssten sie sich noch vor Ende ihrer Ausbildung nach neuen Betrieben umschauen.

Kaum Leerlauf in der Ausbildung

Pitt Riegel, Ludwig Holzki und Lena Renzow sind im dritten Lehrjahr. Tim Wendlandt ist dualer Student im vierten Semester. Die Nachricht von der Insolvenz Anfang Januar 2022 und die damit ausgelöste ungewisse Zukunft machen allen zu schaffen. So etwas zum Start ins Berufsleben durchmachen zu müssen, sei „die Hölle“, sagen sie. Ganz bewusst hätten sie die Entscheidung getroffen, sich ein (Berufs-)Leben in der Werft und in der Stadt Wismar aufzubauen. Ob das noch möglich ist, wissen sie nicht.

Von der Kurzarbeit, die die Corona-Pandemie im Werftenverbund ausgelöst hat, haben die jungen Leute kaum etwas mitbekommen. Bis auf wenige Tage sind sie immer acht Stunden lang zum Unterricht gegangen – in die Berufsschulen Wismar und Parchim und auf das Werftgelände.

Im Dezember keinen Lohn bekommen

Während Lena Renzow im Verwaltungsgebäude ihre Leidenschaft für die Buchhaltung entdeckt hat, haben die jungen Männer in den Werkstätten ihr Handwerk erlernt. Auch an dem 342 Meter langen und 60 Meter hohen Schiff „Global Dream“, das drei Viertel fertig im Baudock liegt, haben sie mitgearbeitet. „Wir haben zum Beispiel Rohre geschweißt“, erzählt Ludwig Holzki. Durch die sollen später Trinkwasser und Diesel laufen. Der 19-Jährige lernt Konstruktionsmechaniker Ausrüstungstechnik. Tonnenschwere Schiffe, militärische Flotten oder tieftauchende U-Boote können solche Fachkräfte bauen – aber auch Aufzüge, Kräne oder Fördermaschinen. Der Hagenower hat seine erste eigene Wohnung in Wismar bezogen und im Dezember 2021 wie die anderen Beschäftigten keinen Lohn bekommen. „Gott sei Dank hatte ich etwas gespart, sonst wäre ich nicht zurechtgekommen“, erzählt er. Keinen Lohn zu bekommen, sei eine schlimme Erfahrung gewesen.

Schiffe können umweltfreundlicher werden

Zwei Wochen später ist das Geld auf dem Konto gewesen. Doch kurz davor kam die Nachricht von der Insolvenz. Die hat auch Tim Wendlandt erschüttert. Er ist aus Berlin an die Ostsee gekommen. „Seit dem sechsten Lebensjahr ist es mein Traum, Schiffbauer zu werden“, erzählt er. Die Hoffnung hat er immer noch. „Schiffe können umweltfreundlicher werden – nicht das, was im Baudock liegt, aber künftige“, betont er. Der Maschinenbau-Student der Hochschule Wismar möchte Teil dieser Entwicklung sein und wünscht deshalb wie die anderen Azubis, dass es eine Zukunft für die Werft gibt. Die gehört zu den modernsten in Europa und hat sogar einen neuen 125 Meter hohen Kran, der schon den riesigen Schornstein und die Rettungsboote für die „Global Dream“ aufs Werftgelände gehievt hat. „Einen Kranschein machen wir während unserer Ausbildung auch“, erzählen die drei Männer. Auf den großen Kran dürfen sie allerdings nicht.

Azubis können nicht in Transfergesellschaft

Um die drei Standorte in Wismar, Rostock und Stralsund auf neue Geschäftsfelder vorzubereiten und die qualifizierten Mitarbeiter in der Region zu halten, sollen die zum 1. März in eine Transfergesellschaft wechseln. Alternativen wären Arbeitslosigkeit oder andere Jobs. Die Lehrlinge der MV Werften können allerdings nicht wie die restliche Belegschaft in eine Transfergesellschaft wechseln. „Für sie muss ein eigener Fördertopf gefunden werden“, erklärt Henning Groskreutz von der Gewerkschaft IG Metall Küste. Nur wenn es gelinge, genügend Geld zu bekommen, könnten die Azubis ihre Lehren bei den MV Werften beenden – ansonsten müssen sie dafür in andere Unternehmen wechseln. Doch die vier möchten gerne bleiben.

Größter Ausbilder vor der Corona-Pandemie

Seit 1946 wird auf der Wismarer Werft ausgebildet. Mit dem Kreuzfahrtbau ist das Unternehmen der größte Ausbilder in Mecklenburg-Vorpommern gewesen mit mehr als 100 neuen Azubis jedes Jahr an allen drei Standorten. Kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie sind das letzte Mal Lehrlinge eingestellt worden – sie sind jetzt im zweiten Ausbildungsjahr. Mit ihnen gibt es aktuell 40 Azubis am Standort Wismar, 20 sind im dritten Lehrjahr. Sie werden von drei Ausbildern, einem Lehrschweißer und einem Koordinator für alle Standorte betreut. Weitere 28 junge Leute haben gerade ausgelernt – zum 31. Januar – und sind nicht übernommen worden. „Es ist eine Tragödie, wie sich das entwickelt hat“, sagt ein Schiffbauer, als die vier in die Werkstatt kommen.

Vor einigen Jahren, als die MV Werften mit dem Bau von Kreuzfahrtschiffen durchstarten wollten, sah das anders aus. Da wurde die Belegschaft von 1000 auf 3000 Mitarbeiter aufgestockt. „Fast alle Lehrlinge wurden übernommen“, berichtet Pitt Riegel. Sein Ziel, als Konstruktionsmechaniker für den Werftenverbund tätig zu sein, möchte er nicht aufgeben. Schon sein Opa habe auf der Werft gearbeitet, auch sein Vater ist dort beschäftigt. Doch statt Schiffe zu bauen, trifft die Insolvenz die Familie jetzt doppelt.

Lehrlinge können neue Betriebe aussuchen

Der Wechsel der Belegschaft in die Transfergesellschaft zum 1. März rückt unaufhörlich näher. Gibt es keinen Fördertopf für die Azubis, hat die Industrie- und Handelskammer bei der Vermittlung in andere Unternehmen bereits Unterstützung zugesagt. „Wir können uns die Betriebe zwar aussuchen“, sagt Lena Renzow. Aber ob sie wieder ein so großes Unternehmen findet, das sich in der Nähe ihres Heimatortes Upahl befindet und verschiedene Bereiche hat, das weiß sie nicht. „Eigentlich wollte ich lernen, arbeiten und mich nach einigen Jahren vielleicht noch einmal umorientieren – jetzt muss ich lernen und mich währenddessen umorientieren“, bedauert sie.

Von Kerstin Schröder