Wismar/Schwerin

Die Stunde der Wahrheit schlägt für die MV Werften womöglich in der kommenden Woche. Dann soll Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) einen der Bosse von Genting Hongkong empfangen, um über die Zukunft der Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund zu sprechen.

Mutter-Konzern Genting soll erklären, wie das Schiffbauprogramm umstrukturiert werden könnte, um in und nach der Corona-Krise weitermachen zu können. Eine Voraussetzung für weiteres Staatsgeld aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes. Zu hören ist aus verschiedenen Quellen: Konverter-Plattformen könnten ein wichtiges Standbein für die MV Werften werden.

Ministerium: Energiewende ein „spannendes Thema“

Steigen die MV Werften wieder in das Geschäft für Offshore-Plattformen großer Windparks ein? Nach OZ-Quellen ist dies ein Wunsch innerhalb der Landesregierung, um möglichst viele der aktuell gut 2800 Jobs auf den Werften zu retten. Nur will Genting, ein Konzern, der weltweit auf Kreuzschifffahrt setzt, das auch? Gibt es solche Überlegungen? Die MV Werften haben auf Anfragen bisher nicht geantwortet.

Aus dem Wirtschaftsministerium heißt es dazu: „Die Energiewende ist ein spannendes Thema. Das Potenzial zur Umsetzung neuer Technologien ist in der maritimen Branche vorhanden“, so Sprecher Gunnar Bauer. Ein Dementi sieht anders aus. Es gelte, „innovative Ideen in marktfähige Produkte umzusetzen“, so Bauer. „Dass dies gelingen kann, haben Unternehmen im Land schon bewiesen.“

Genau – auch bei Plattformen. Nordic Yards, Vorgänger der MV Werften, baute vor einigen Jahren schon einmal Konverter-Plattformen für den Einsatz in der Nordsee – damals für den Siemens-Konzern.

IG Metall : Alle drei Standorte müssen erhalten bleiben

Zum Spitzengespräch soll kommende Woche einer der Genting-Bosse nach MV kommen, womöglich Colin Au. Das bestätigt das Ministerium. Ob und wann es dazu komme, „das hängt terminlich von der aktuellen Corona-Situation ab“, so Bauer.

Der Landesregierung gehe es um die Rettung möglichst vieler Arbeitsplätze, hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) wiederholt erklärt. Gewerkschafter sehen das genauso. „Wir wollen, dass alle drei Standorte erhalten bleiben“, sagt Stefan Schad, Geschäftsführer der IG Metall Rostock/ Schwerin. Darum müsse gekämpft werden, wenn sich die MV Werften neu aufstellen.

Vier Milliarden für die Werften in MV seit 1990 Mit rund vier Milliarden Euro – Zuschüsse, Kredite und Bürgschaften – haben Bund und Land seit 1990 die krisengeschüttelten Werften MVs unterstützt: von Kvaerner über Meyer und P+S bis MV Werften. Dies geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine AfD-Anfrage im Landtag hervor. Die Landesregierung hat laut Wirtschaftsministerium in den vergangenen Jahren vier verschiedene Gutachten zu den MV Werften in Auftrag gegeben. 2017 ging es um Bürgschaften für das Schiffbauprogramm, 2019 um die technische Durchführbarkeit von Projekten, 2020 um Wertermittlung des Grundvermögens der Werftstandorte Wismar, Warnemünde und Stralsund sowie Fragen des Beihilferechts.

Aktuell fahre der Bau der Luxus-Yacht „ Endeavor“ in Stralsund wieder hoch, ist zu hören. Gleiches gelte für die „ Global Dream“, das Mega-Kreuzfahrtschiff (342 Meter Länge) in Wismar. Was aber danach kommt, sei offen, berichten Insider. Im Gespräch sind mindestens sechs Schiffe der Universal-Klasse, gedacht für maximal 2000 Passagiere. Ein interner Werbefilm von Genting Hongkong, MV Werften und Crystal Cruises sorgte zuletzt für Furore.

Demnach seien „Safe Ships“ geplant, Kreuzfahrtschiffe als Antwort auf Pandemien, auf denen Gäste größtmöglichen Abstand halten könnten (die OZ berichtete). Die MV Werften wollten sich dazu noch nicht äußern. Detaillierte Informationen zu den Schiffen der Universal-Klasse seien „zu einem späteren Zeitpunkt“ geplant, so Sprecher Sprunk.

Von Frank Pubantz