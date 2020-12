Schwerin

Die angeschlagenen MV Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund könnten bereits 2021 mit dem Bau der neuen Universal-Schiffe beginnen. Darüber habe die Werftleitung am Donnerstag in einer geheimen Sondersitzung im Landtag informiert, wie verschiedene Quellen berichten. Demnach sei es möglich, wenn die anstehende Umstrukturierung der Werften erfolgreich ist, im vierten Quartal mit dem Bau der Universal-Klasse zu beginnen. Von zwei bis sechs Schiffen ist die Rede, die jeweils maximal 2000 Passagieren Platz bieten sollen. Die MV Werften und das Wirtschaftsministerium bestätigten dies auf Anfrage bisher nicht.

Lesen Sie auch

Mehr zum Thema:

Anzeige

Die Zukunft der Werften ist allerdings weiterhin ungewiss. Denn in der Corona-Krise brach das Kreuzfahrtgeschäft weltweit zusammen, der Mutterkonzern Genting Hongkong musste den Bau der Mega-Schiffe der Global Class (342 Meter Länge) und der Luxus-Yacht „ Endeavor“ stoppen, konnte ihn aber nach Gewährung eines Staatskredites über 193 Millionen Euro im Oktober wieder anfahren. Wie es weitergeht, ist offen. Voraussetzung für weitere Millionen-Hilfen des Bundes sind Gutachten und Konzepte zur Restrukturierung der MV Werften.

Zentrales Thema im Landtag war am Donnerstag der drohende Stellenabbau. Bis zu 1150 Jobs könnten verschwinden. Werften-Geschäftsführung und Gewerkschaft IG Metall einigten sich kürzlich auf Einschnitte – bei Erhalt der drei Standorte. Was das konkret bedeutet, werde demnächst diskutiert. So seien ein Sozialplan und eine Transfergesellschaft für ausscheidende Mitarbeiter im Gespräch, aber auch die Kürzung tariflicher Leistungen für den Rest.

Politiker zwischen Verständnis und harscher Kritik

In der Politik herrscht große Sorge. Es sei deutlich geworden, „dass offenbar kein Weg an einem Stellenabbau auf den MV Werften vorbeiführt“, sagt Jeannine Rösler (Linke). „Es muss aber um jeden einzelnen Arbeitsplatz gekämpft werden.“ Dazu wäre Arbeitszeitkürzung für alle eine Option.

Von Widersprüchen und „Geschwurbel“ in der Sitzung erzählt Nikolaus Kramer ( AfD). „Seit Monaten wird uns erzählt, dass es bei all den Hilfen um den Erhalt der 3000 Arbeitsplätze geht“, so Kramer. Dies sei „absolute Minimalbedingung“ für die Staatshilfen. Nun sei aber klar, dass über 1000 Jobs wegfallen sollen. Das gehe so nicht, so Kramer: „Unsere Solidarität gilt den Beschäftigten, nicht dem Genting-Konzern.“

Tilo Gundlack ( SPD) dagegen will „eine Kraftanstrengung aller Beteiligten“. Es müsse gezeigt werden, „dass die MV Werften auch nach der Corona-Pandemie eine gute wirtschaftliche Perspektive haben“. Nur so fließe weiteres Geld des Bundes.

Kommende Woche soll es weitere Gespräche geben. „Wir stehen am Anfang der Verhandlungen“, sagt Stefan Schad, IG Metall.

Von Frank Pubantz