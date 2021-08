Landeswirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) will in nur drei Monaten mit dem Bund und mit Genting zu Ergebnissen kommen. Wie das gehen soll, stellte er am Mittwoch in Stralsund vor. Doch in weniger als zwei Monaten werden ein neuer Landtag und ein neuer Bundestag gewählt. Wie realistisch ist der Plan?