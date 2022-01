Wismar

2000 Mitarbeiter der MV Werften in Wismar, Rostock und Stralsund stehen vor einer ungewissen Zukunft. Dieselbe Situation haben beim ersten Jobabbau des Werftenverbundes im vergangenen Sommer schon 573 Frauen und Männer erlebt. Sie mussten im August 2021 in eine Transfergesellschaft wechseln, die sie seither mit Fortbildungen für andere Berufe fit macht und an Unternehmen vermittelt.

Nun soll es auch für die übrig gebliebenen Mitarbeiter Transfergesellschaften geben – die Finanzierung ist aber noch nicht gesichert. Wir haben darüber mit Henning Groskreutz von der Gewerkschaft IG Metall Lübeck-Wismar gesprochen.

Herr Groskreutz, wie groß sind die Sorgen der Mitarbeiter? Wie viele Anrufe haben Sie in den vergangenen Wochen erhalten?

Die Sorge ist groß. Es gibt eine Menge an besorgten Anrufen, wobei eine Vielzahl beim Betriebsrat der MV Werften landet. Insbesondere ist ein großes Problem, wie es mit der Ausbildung über den 1. März hinaus weitergeht. Zurzeit gibt es 142 Azubis. Das Ziel für sie und alle Mitarbeiter ist es, möglichst viele Menschen an den Standorten zu halten, um das Projekt „Global Dream“ fertig bauen zu können und auch Fachkräfte für Folgeprojekte zu haben, die es hoffentlich geben wird. Uns allen ist klar, was die Alternative ist: den Arbeitsplatz zu verlieren. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Aber es ist gerade eine sehr unsichere Zeit.

Henning Groskreutz von der IG Metall Lübeck-Wismar Quelle: Michael Lumas

Was interessiert die Mitarbeiter am meisten?

Im Moment sind es Fragen, wie das mit dem Insolvenzgeld ist, mit der Vorfinanzierung. Wir haben dazu in der vergangenen Woche auch eine Mitgliederversammlung durchgeführt für alle Standorte. Da haben wir noch ausführlich erklärt, wie das funktioniert, und wie das zumindest auch für die Monate Januar und Februar noch sein wird. Darüber hinaus ist auch eine Transfergesellschaft im Gespräch, die schon im letzten Jahr durch die Tarifkommission entwickelt wurde und auch mit dem Arbeitgeber besprochen war. Ob das jetzt in der Insolvenz so umsetzbar ist, muss noch diskutiert werden.

Wie hoch ist das Insolvenzgeld?

Das Insolvenzgeld, das im Moment gezahlt wird, ist im Prinzip der volle Lohn für drei Monate. Es gibt aber eine Deckelung in Höhe der Beitragsbemessungsgrenze: Jemand, der sehr viel verdient – bei dem wird das dann oben gekappt. Aber das betrifft nur eine ganz kleine Gruppe von Menschen.

Werden die Transfergesellschaften in der Nähe der Werften installiert?

Das ist natürlich das Ziel. Weil die Idee dahinter ist ja, dass die Menschen in der Transfergesellschaft qualifiziert werden für maritime Projekte und idealerweise auch für die drei Standorte Wismar, Rostock und Stralsund. Ein Erfolg hängt aber davon ab, ob es dafür Geld in der Insolvenzmasse gibt oder ob man Partner in der Region oder Politik findet, die das gemeinsam stemmen. Dafür haben wir einen sehr sportlichen Zeitplan vor uns: Bis spätestens Mitte Februar muss die Finanzierung klar sein.

Wissen Sie, wie erfolgreich die bereits bestehende Transfergesellschaft arbeitet?

Das Projekt läuft ja noch. Es sind viele ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon an andere Arbeitsplätze gewechselt. Allerdings ist es im Moment auch schwierig auf dem Arbeitsmarkt. Und wenn jetzt noch mehr Menschen mit ähnlicher Qualifikation dazukommen, dann wird das sicherlich nicht einfacher.

Von Kerstin Schröder