Wismar

Nach der Pleite der MV Werften steht in der Hansestadt Wismar einiges zum Verkauf: das Werftgelände, ein unfertiges Kreuzfahrtschiff, eine Produktionshalle mit Riesenfließband. Eins, das bislang nicht offiziell angeboten wurde, ist das Werfthotel am Alten Hafen. Das ändert sich bald. Voraussichtlich in der nächsten Woche soll es offiziell zum Verkauf angeboten werden. Das berichtet Insolvenzverwalter Christoph Morgen. Obwohl er über das Hotel bislang kaum gesprochen hat, sind schon mehrere Kaufangebote bei ihm eingegangen. Das dürfte vor allem zwei Gründe haben: Zum einen die Lage direkt an der Wismarbucht. Und „es läuft gut“, so der Insolvenzverwalter. Und noch etwas dürfte für Investoren attraktiv sein: Zum Areal gehört ein unbebautes Nachbargrundstück, das die Möglichkeit für eine Erweiterung bieten könnte.

Neubau hat 12 Millionen Euro gekostet

Die Immobilie ist kein Sorgenkind der Werften-Pleite. Wie bei den anderen Werten aus der Insolvenzmasse gibt Christoph Morgen auch für das Hotel in der Öffentlichkeit keine Preisvorstellung an. MV Werften hat zwölf Millionen Euro in den Neubau investiert. Fördermittel vom Land gab es dafür nicht. Es ist das jüngste Hotel in der Hansestadt, die Eröffnung wurde am 19. August 2019 gefeiert.

Vom ersten Tag an läuft die Vermietung über die Radisson-Hotelgruppe mit einem Franchisevertrag. Das Haus verfügt über 98 Zimmer zwischen 19 und 35 Quadratmetern, ein Restaurant, zwei Konferenzräume, eine Bar sowie eine Lounge mit Blick auf den Hafen. Das Besondere ist: Die Zimmer sind Schiffskabinen. Sie wurden von den Mitarbeitern der MV Werften Fertigmodule im Wismarer Stadtteil Dammhusen gebaut. Das Schwesterunternehmen der von MV Werften ist ebenfalls insolvent, die Produktionshalle mit Riesenfließband steht zum Verkauf.

Von Kerstin Schröder