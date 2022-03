MV-Werften-Pleite: Mehrere Angebote für „Global Dream“ – Weiterbau in Wismar ungewiss

Wismar

Die Wismarer Werft galt bislang als Sorgenkind im Insolvenzverfahren der MV Werften. Denn im Baudock liegt ein unfertiges Kreuzfahrtschiff. Das ist zu 75 Prozent fertig. Das heißt, es werden weitere Millionen benötigt, um es zu Ende zu bauen – und das in Pandemie-Zeiten, die die Kreuzfahrtbranche lähmen. Trotzdem zieht der 342 Meter lange und 46 Meter breite Ozeanriese „Global Dream“ Aufmerksamkeit auf sich.

„Das Interesse ist größer als ich gedacht hatte“, so Insolvenzverwalter Christoph Morgen. Wie er am Dienstag in Wismar mitteilte, gebe es zurzeit fünf ernsthafte Angebote. „Drei Interessenten wollen das Schiff in Wismar fertig bauen, zwei an anderen Standorten.“

Pandemie legte Konzern lahm

Unter den Bietern sind mehrere, die auch die Reederei Dream Cruises aus der Insolvenz holen wollen. Dream Cruises war ursprünglich als Käufer der „Global Dream“ vorgesehen. Die Reederei war ein Tochterunternehmen des Konzern Genting Hongkong. Der verdiente in der Vergangenheit viel Geld mit Glückspiel, Tourismus und Kreuzfahrten und wollte in den MV Werften weitere Schiffe bauen. Doch dann kam die Corona-Pandemie, die Einnahmen blieben aus. Deshalb stellten zunächst die MV Werften einen Insolvenzantrag, dann Genting Hongkong und schließlich auch Dream Cruises.

Wie Ines Scheel, Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates der MV Werften, betont, komme nur ein Weiterbau in Wismar infrage – ansonsten könne die Belegschaft nicht am Standort gehalten werden, bis ein neuer Werftenbesitzer die Arbeit aufnehme. „Dann gehen wertvolle Fachkräfte der Industrie verloren“, ergänzt Ines Scheel. An diesem Ziel arbeite er weiter, so Insolvenzverwalter Christoph Morgen.

Von Kerstin Schröder