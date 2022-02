MV Werften: So läuft der Übergang in die Transfergesellschaft ab

Wismar

Die Belegschaft der MV Werften soll in eine Transfergesellschaft wechseln. Was das bedeutet, darüber haben wir mit Henning Groskreutz von der Gewerkschaft IG Metall Küste gesprochen:

Wie geht es für die Beschäftigten jetzt weiter?

Ihnen wird im Laufe dieser Woche das Angebot gemacht, einen dreiseitigen Vertrag zu unterschreiben, einen Arbeitsvertrag mit der Transfergesellschaft. Der beendet gleichzeitig das Beschäftigungsverhältnis mit den MV Werften. Der ist nach derzeitigem Stand befristet auf vier Monate. Wir hätten uns eine längere Laufzeit gewünscht, aber vier Monate sind besser als keine Perspektive zu haben oder die Arbeitslosigkeit. Die wäre eine Alternative, wenn man den Vertrag nicht annehmen würde. Denn die Insolvenzmasse hat leider nicht genügend finanzielle Mittel, um die Löhne ab dem 1. März weiter zahlen zu können. Die Leute hätten dann zwar noch ein Arbeitsverhältnis mit der Werft. Das kann aber nicht erfüllt werden und hätte zur Konsequenz, dass man ab dem Tag einen Antrag auf Arbeitslosengeld stellen müsste. Das möchten wir auf jeden Fall vermeiden.

Wie ist die Stimmung in der Belegschaft – hoffnungslos oder hoffnungsvoll?

Meine Wahrnehmung ist, dass die Kollegen und Kolleginnen nach wie vor ganz schön bedrückt sind, weil die Perspektiven so unklar sind. Am Schiff kann im Moment auch nicht weitergebaut werden, weil noch kein Investor zugesagt hat, das Schiff zu kaufen. Das kann sich aber in den nächsten Wochen ändern. Doch für die Belegschaft wird die Zeit knapp. Wir haben hier das Problem, dass erst im Januar das vorläufige Insolvenzverfahren begonnen hat, aber der Dezember-Lohn schon im Insolvenzgeld miteingerechnet wird. Das gibt es drei Monate lang. Trotzdem muss man Geduld haben, dass auch die Investoren genügend Zeit haben, um zu schauen, wie sie ihre Pläne realisieren können. Wenn Bund und Land da mithelfen würden, wäre das klasse, damit auch für die Belegschaft eine Perspektive erkennbar wird.

Wegen der Insolvenz ist die Gewerkschaft gerade viel auf den Werften unterwegs – was wollen die Leute wissen?

Wir haben Online-Versammlungen für alle drei Standorte angeboten und stehen regelmäßig mit Vertrauensleuten vor Ort in Kontakt, weil wir und die Belegschaft wissen wollen, wie läuft das mit der Transfergesellschaft und den Bezahlungen, wenn man dorthin wechselt.

Wie ist Stimmung in der Öffentlichkeit – gibt es weiterhin viel Kontra zur Werftenfinanzierung?

Ich kann nur jedem sagen, der große Skepsis hat und meint, die Werftmitarbeiter würden zu gut verdienen für das, was sie tun: Sie sollten sich das noch einmal genau überlegen! In der Tat haben wir es mit einem Tarifvertrag zu tun. Der ist in Mecklenburg-Vorpommern aber leider nicht die Regel. Und es kann doch nicht unser gemeinschaftliches, gesellschaftliches Ziel sein, dass alle schlecht verdienen, sondern dass die Löhne sich überall so verbessern, dass alle davon auskömmlich leben können.

Was wünschen Sie sich von der Bundesregierung?

Für die Transfergesellschaft brauchen wir eine starke finanzielle Ausstattung und die Bereitschaft von Bund und Land, zu helfen. Wenn das gelöst ist, brauchen wir die Zusage, dass man bereit ist, an den drei Standorten Zukunftsprojekte zu entwickeln. Das werden private Firmen so ohne weiteres nicht machen können, da muss viel vorfinanziert werden. Alle haben sich den Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben. Dafür werden Offshore-Plattformen gebraucht, die die Windparks anschließen, den Strom an Land bringen oder vielleicht auch in Wasserstoff umwandeln – dafür braucht es die Unterstützung des Bundeswirtschaftsministeriums.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war am Montag vor Ort, hätten Sie sich seinen Besuch schon früher gewünscht, noch bevor die Insolvenz im Gespräch war?

Wir standen frühzeitig mit der maritimen Koordinatorin in Kontakt, sie ist im Ministerium von Robert Habeck dafür zuständig. Das Thema ist dort auch sehr früh platziert worden. Die Tatsache, dass er jetzt erst Zeit gefunden hat, spricht nicht dafür, dass er sich nicht rechtzeitig um das Projekt gekümmert hätte.

Von Kerstin Schröder