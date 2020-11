Wismar

1150 – das ist die Zahl, die seit vergangener Woche die Mitarbeiter von MV Werften beschäftigt. So viele Jobs könnten in Wismar, Rostock und Stralsund wegfallen. Fest steht diese Zahl aber noch nicht. Nur, dass mit ihr offiziell die Verhandlungen zwischen Geschäftsführung, Betriebsrat und Gewerkschaft begonnen haben.

Der geplante Stellenabbau ist Teil eines Konzeptes, das Genting als Eigentümer der MV Werften vorlegen sollte. Es soll dokumentieren, dass der Werftenverbund kredit- und zukunftsfähig ist und somit unter den Rettungsschirm des Bundes kommen könnte. Ob das klappt, wird sich zeigen. Zurzeit geistert die Zahl 1150 durch die drei Werftstandorte - in Wismar die 300.

Die meisten Beschäftigten wegen Corona seit März in Kurzarbeit

„Ich lasse mich davon nicht verrückt machen“, kommentiert ein Wismarer Werftarbeiter gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. Er ist nach der Übernahme durch den Genting-Konzern zur Werft zurückgekehrt, weil er eine Perspektive im Bau von Kreuzfahrtschiffen gesehen hat. Vier Flusskreuzfahrtschiffe sind erfolgreich abgeliefert worden, zwei weitere, größere Schiffe – die „ Global Dream“ in Wismar und die „Crystal Endeavor“ in Stralsund – sind im Bau. Dann kam im März 2020 die Corona-Pandemie. Mit ihr ist der Großteil der insgesamt 3100 Beschäftigten in Kurzarbeit geschickt worden.

Impfstoff könnte Kreuzfahrtgeschäft ankurbeln

Auch der Wismarer Werft-Rückkehrer ist seitdem nicht mehr auf seinem Arbeitsplatz gewesen. Doch er will unbedingt zurück: „Jetzt müssen wir erstmal abwarten, wen der Stellenabbau betrifft. Die meisten werden wie ich hoffen, dass sie keine Kündigung bekommen“, sagt er. Die Hoffnung vieler Mitarbeiter liege auch auf einem Impfstoff, mit dem das Kreuzfahrtgeschäft wieder Fahrt aufnehmen könnte. „Ich kenne Leute, die es nicht abwarten können, endlich wieder mit dem Schiff zu verreisen“, berichtet der Werftarbeiter.

Er sagt auch, dass es im Schiffbau nie sehr langfristige Pläne geben könnte. Mal bricht ein Absatzmarkt ein, dann kommen wieder neue Aufträge herein. Nischen könnten helfen, sich über Wasser zu halten, bis das normale Geschäft weitergeht. Das hätten die Werften, als sie noch im russischen Besitz waren, mit dem Bau von Offshore-Plattformen bewiesen. „Die Plattformen haben einen sehr guten Ruf“, betont er.

„Die Zahlen kennen wir nur aus der Zeitung“

Eine Frau, die seit siebeneinhalb Jahren auf der Werft ist, berichtet Dienstagmittag nach Schichtende am Werfttor: „Wir machen unsere Arbeit und versuchen, nicht daran zu denken, dass Kündigungen geplant sind. Die Zahlen kennen wir nur aus der Zeitung. Bestätigt wurden sie noch nicht.“

Die Beschäftigten seien lediglich darüber informiert worden, dass an einem Sozialplan gearbeitet werde, erklärt die Wismarerin. Ein älterer Mitarbeiter, der zunächst in Rostock-Warnemünde eingesetzt war und nun in Wismar arbeitet, ist sogar überzeugt davon, dass es so schnell nicht zu Entlassungen kommen wird. „Die , Endeavor’ muss noch fertig werden“, erklärt er.

Junger Werftarbeiter sieht Zukunft in Wismar

Die meisten seiner Kollegen wollen sich hingegen nicht zu der Situation äußern. „Kein Kommentar“, lehnen viele ein Gespräch ab. Oder erklären: „Wir dürfen nichts sagen.“ Getrübt sei die Stimmung in der Belegschaft, erzählt ein junger Rohrschlosser. „Jeder hofft, dass es ihn nicht erwischt.“ Der 28-jährige Wismarer hat auf der Werft gelernt und sieht auch seine Zukunft hier. „Wenn Geld eingespart werden muss, dann gibt es immer Entlassungen. Das ist nun mal so“, meint er lakonisch und fügt hinzu: „Das war doch in den vergangenen Monaten abzusehen.“

Rohrschlosser haben nach wie vor gut zu tun

Eigentlich hätten sie ganz viel Arbeit, berichten zwei polnische Rohrschlosser. Es gebe immer was zu ändern oder zu reparieren. „Das Ganze ist schlimm“, sagen die Männer. Sie seien seit vier Jahren in Wismar, haben hier eine feste Stelle gefunden, eine Wohnung, müssen einen Kredit fürs Auto abzahlen und ihre Familie in Polen unterstützen. Nun könnte es schon wieder Probleme geben, fürchten sie.

Zulieferer hegt große Hoffnung auf Erhalt des Werftstandorts

Für Zulieferbetriebe wie die KIS Kran- und Industrieservice GmbH in Wismar bedeutet die Entwicklung bei MV Werften, dass die Firma andere Arbeiten suchen muss, in der Region oder weiter weg, sagt Geschäftsführer René Wenzel. „Das heißt, unsere Mitarbeiter müssen dann auswärts tätig sein anstatt hier in Wismar.“ KIS ist seit 1991 Zulieferer der Werft, betreibt dort die Instandhaltung. „Wir freuen uns natürlich, wenn wir die Werft unterstützen können, ihre Schiffe oder Produkte hier zu bauen. Insofern ist die Hoffnung groß, dass der Werftstandort erhalten wird. Alles andere können wir uns nicht vorstellen.“

WWG-Chef: Werft muss funktionsfähig bleiben

Der angekündigte Stellenabbau bei MV Werften sei keine gute Botschaft und sehr bedauerlich, erklärt Jörg Denecke, Vorsitzender der Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft. „Das Wichtigste ist aber, dass MV Werften funktionsfähig bleibt und eine langfristige Perspektive hat. Wer sagt denn, dass die Belegschaft nicht wieder wächst, wenn sich die Genting-Gruppe konsolidiert hat?“ bleibt Denecke zuversichtlich.

Von Haike Werfel und Kerstin Schröder