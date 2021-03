MV Werften Wismar: So weit sind die Arbeiten an der „Global 1“ schon fortgeschritten

Wismar

Während der Schweriner Landtag in dieser Woche nach hitziger Debatte mit knapper Mehrheit einer Zwischenfinanzierung von bis zu 44 Millionen Euro zugestimmt hat, nimmt das Kreuzfahrtschiff in der Wismarer Schiffbauhalle weiter Gestalt an.

Der Weiterbau der "Global 1" in der Wismarer Schiffbauhalle schreitet voran. Quelle: privat

Gigantische Dimensionen

Die Dimensionen sind gigantisch. Das zeigen Fotos aus der Werfthalle, die der OSTSEE-ZEITUNG zugespielt wurden. Mit dem Bau des XXL-Kreuzliners – 342 m lang, 46,40 m breit, 74 m hoch – stößt die Werft an ihre Grenzen. Die 72 Meter hohe Schiffbauhalle und das 340 Meter lange Baudock werden maximal ausgereizt. Für die Aufbauten, die nicht mehr in die Halle passen, wird später der neue Kran an der Kaikante benötigt. Die „Global Dream“ wird 65 Meter aus dem Wasser ragen.

Der Bau der „Global 1“ in der Wismarer Schiffbauhalle schreitet voran. Zwischen Bug und Docktor ist kaum noch Platz. Quelle: privat

Bis zu 9500 Passagiere und 2200 Crewmitglieder sollen an Bord Platz finden. Der 216 Meter lange und in Warnemünde fertiggestellte Mittelblock der Global Class wurde im November 2019 nach Wismar geschleppt. Viele Zuschauer verfolgten bei Kälte das Spektakel. Einen belastbaren Fertigstellungstermin gibt es nicht.

Der Weiterbau der „Global 1“ in der Wismarer Schiffbauhalle schreitet voran. Quelle: privat

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Glawe gibt sich hoffnungsvoll

Das Kreuzfahrtschiff der Global Class, hier eine Animation von MV Werften mit der Altstadt von Wismar im Hintergrund. Quelle: MV Werften

MV-Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) sagte in dieser Woche, dass die Zeichen für das Kreuzfahrtgeschäft des Mutterkonzerns Genting Hongkong wieder gut stünden. Bis zum Jahresende werde wieder mit 100 Prozent ­Buchungen der Schiffe gerechnet, so Glawe. Genting habe sogar zugesichert, das zweite Schiff der Global Class abzunehmen, wenn der Bund bald Kredite gibt. Dennoch bleiben viele Beobachter skeptisch.

Der Bau der „Global 1“ in der Wismarer Schiffbauhalle schreitet voran. Unter dem Dach der Dockhalle wird es eng. Quelle: privat

Von Heiko Hoffmann