MV Werften: Wismars Bürgermeister erleichtert über Durchbruch

Wismar

Die MV Werften sollen einen Kredit in Höhe von 300 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds erhalten. Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) zeigt sich erleichtert: „Es liegen bange Tage und Wochen, ja eigentlich Monate hinter uns. Jetzt gibt es positive Signale, dass MV Werften unter den sogenannten Schutzschirm des Bundes gehen kann, dass also der Wirtschaftsstabilisierungsfonds in Anspruch genommen werden kann.“

Noch vor 14 Tagen habe es nicht unbedingt nach diesem Schritt ausgesehen. „Wenn man die Vorgeschichte, die zähen Verhandlungen nur ein wenig kennt, dann ist dies tatsächlich als Durchbruch zu bezeichnen. Aber es bedarf weiterer Verhandlungen und klarer Perspektiven, insbesondere auch der Zusage des Baus eines weiteren Schiffes von Genting, um Beschäftigung zu sichern. Daran wird gearbeitet“, so Beyer. Das zweite Global-Schiff würde Arbeit bis 2024 sichern und damit helfen, über die Krisenzeit zu kommen.

Von Euphorie will der Bürgermeister nicht sprechen. „Erleichterung über den Verhandlungsdurchbruch“ treffe es besser. Beyer: „Nun müssen wir erwarten, dass die Verhandlungen erfolgreich zu Ende geführt werden, so viele Arbeitsplätze wie irgend möglich erhalten bleiben und die Werft dann wieder in sicheres Fahrwasser kommt.“

Von Heiko Hoffmann