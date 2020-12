MV Werften droht zum Jahresende Insolvenz – Notfallplan beschlossen

Rostock/Wismar

Düstere Aussichten für die MV Werften: Nach OZ-Informationen droht zum Jahreswechsel erneut die Insolvenz. Der Mutterkonzern Genting Hongkong habe die im Oktober vereinbarten Absprachen zur Rettung der drei Werftstandorte in Rostock, Wismar und Stralsund bisher fast nicht umgesetzt, berichteten mehrere Quellen aus der Politik. Auch Gutachten stehen aus.

Den Quellen zufolge weigere sich Genting, mehr Sicherheiten für die Werften zu geben oder gebaute Schiffe abzunehmen. Damit hänge weiteres Geld des Bundes aus dem Corona-Rettungsprogramm in der Luft.

Notfallplan : Konverterplattformen statt Kreuzfahrtschiffe

Der Finanzausschuss des Landtags hat am frühen Vormittag eine Sondersitzung abgehalten. Darin sei ein Notplan beschlossen worden, ist zu hören: Statt Kreuzfahrtschiffe sollen die MV Werften Konverterplattformen bauen. Die Werften sollen eine „stärkere Ausrichtung auch auf andere Geschäftsfelder“ vornehmen, heißt es in einem nach der Ausschusssitzung vorgelegten Antrag der Fraktionen SPD, CDU und Linke für die Landtagssitzung, die ebenfalls am Dienstag stattfindet.

Wie zu hören ist, müssen dafür aber erneut finanzielle Mittel freigegeben werden. Damit stiege das Risiko des Landes beim Ausfall für geleistete Bürgschaften. Kommt es in den nächsten Tagen nicht zu einer Einigung mit Genting, drohe die Insolvenz, heißt es aus der Politik.

Der ursprüngliche Plan sah den künftigen Bau kleinerer Kreuzfahrtschiffe vor. Davon will das Unternehmen offenbar abrücken. Im Landtagsantrag heißt es dazu: „Infolge der zunehmenden Dynamik des internalen Infektionsgeschehens und der fortdauernden wirtschaftlichen Einschränkungen, denen GHK unterworfen ist, hat sich eine deutliche Veränderung der Rahmenbedingungen ergeben.“

Wird Genting „ Endeavor “ und „Global 1“ überhaupt fertigstellen?

„Es gibt nichts zu beschönigen. Auf den MV-Werften ist es fünf vor zwölf“, erklärt Jeannine Rösler von den Linken im Landtag. „Daher ist es absolut unverständlich, dass die Landesregierung noch am Freitag vergangener Woche im Rahmen der Landtagssitzung den Eindruck vermittelt hat, dass alles auf einem guten Weg sei.“

Es sei „höchste Zeit, dass der Mutterkonzern Genting Hongkong endlich Tacheles redet“, so Rösler. Man brauche Klarheit, ob die im Bau befindlichen Schiffe „ Endeavor“ und „Global 1“ vom Konzern fertiggestellt und abgeliefert werden. Außerdem, wie es überhaupt auf den Werften weitergehen soll.

Die Landesregierung hat sich dazu bisher nicht geäußert. Erwartet wird, dass die MV Werften noch am Dienstag Thema in einer Landtagssitzung sind.

Von Frank Pubantz