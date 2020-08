MV Werften gerettet bis September: Landtag MV gibt weitere Millionen frei

Schwerin

Vom Landtag in Schwerin gibt es grünes Licht für weitere Finanzzuweisungen zur Rettung der MV Werften. „Wir haben heute den Beschluss gefasst, dass die Landesregierung den Weg für die Auszahlung der letzten Tranche aus der sogenannten Locked Box freimacht“, teilte die Linken-Abgeordnete Jeannine Rösler am Freitag nach einer Sondersitzung des Finanzausschusses in Schwerin mit.

Dem Vernehmen nach geht es um 28 Millionen Euro aus Sicherheitsreserven in Höhe von 175 Millionen Euro, die der asiatische Mutterkonzern Genting hinterlegt hatte und die wegen Einnahmeausfällen in Folge der Corona-Krise flüssig gemacht werden.

Die 28 Millionen Euro sind nach Angaben von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) nötig, um die Werften in Wismar, Rostock und Stralsund erst einmal bis Ende September handlungsfähig zu halten. Die Schiffbauer dort sind seit Monaten in Kurzarbeit.

Ziel der Landesregierung ist es, die Werften mit ihren mehr als 3000 Beschäftigten unter den Rettungsschirm des Bundes zu bringen. Mit Hilfe von Krediten und Bürgschaften über insgesamt 570 Millionen Euro sollen die Schiffbaubetriebe über die Corona-Krise gerettet werden.

Von Frank Pfaff / dpa