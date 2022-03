Wismar

Bislang gibt es keine offizielle Bestätigung, dass der Kieler U-Boot-Bauer Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS) am Kauf der Wismarer Werft interessiert ist. Dennoch ist eine heftige Diskussion entfacht, ob in der Hansestadt Schiffe zur militärischen Nutzung gebaut werden sollten oder nicht.

Die Linke will das nicht: „Marineschiffbau und damit die Produktion von U-Booten oder Korvetten lehnen wir entschieden ab. Dies gilt erst recht, wenn solche militärischen Rüstungsprodukte auch noch für den Export in Krisenregionen dieser Welt vorgesehen sind“, so Vanessa Müller und Peter Ritter, die neue Parteispitze der Linken im Nordosten.

Gesucht wird eine dauerhaft tragbare Lösung

Die Wismarer CDU ist da anderer Meinung. Wichtigstes Ziel müsse es sein, eine dauerhaft tragbare Perspektive für die Werft zu finden. Der militärische Schiffbau könne so eine Lösung sein und damit ein Glücksfall für Wismar werden. „Wir erwarten von der Regierungspartei die Linke, dass sie ihrer Verantwortung gerecht wird und die ohnehin schwierigen Verhandlungen zwischen Werft und möglichen Investoren nicht gefährdet. Ein wenig mehr ideologische Zurückhaltung wäre zum jetzigen Zeitpunkt angemessener, gerade auch im Hinblick auf die Lage in der Welt“, so Hans-Martin Helbig, stellvertretender Vorsitzender der CDU Wismar.

Die Auftragsbücher von TKMS sind bis 2034 gefüllt und Kapazitäten müssen dringend weiter aufgestockt werden. „Gemeinsamen mit den drei Werften TKMS, German Naval Yards Kiel und der Bremer Lürssen Werft, die die Werft in Wolgast besitzt, könnte Deutschland so endlich einen Wettbewerber schaffen, der international auf dem Markt wettbewerbsfähig ist“, ergänzt Tom Brüggert, Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten in der Bürgerschaft.

Grüne und SPD: Abwarten bis es Konkretes gibt

Die Wismarer SPD will zu dem Thema noch keine Stellung beziehen. Denn bislang handle es sich um ein unbestätigtes Gerücht, dass TKMS Interesse an der Werft hätte. „Deshalb warten wir ab, bis etwas Konkretes auf dem Tisch liegt“, sagt der Fraktionsvorsitzende Michael Tiedke. Der Verwalter der insolventen MV Werften agiere sehr besonnen und würde bei der Suche nach Investoren die Bedürfnisse des Standortes berücksichtigen.

René Fuhrwerk (Bündnis90/Grüne) steht einen möglichen U-Boot-Bau kritisch gegenüber, möchte aber keine Aussagen ohne Fakten treffen, sondern ebenfalls abwarten, bis das Kaufinteresse bestätigt wurde. TKMS hat das bislang weder bestätigt noch dementiert. Aus Kiel heißt es aus dem Unternehmen nur: „Im Zuge dessen gibt es auch Überlegungen über Kapazitätserweiterungen in Deutschland, um die Produktion der aktuellen Aufträge bestmöglich und vor allem zeitnah abwickeln zu können.“ Aktuell handle es sich noch um eine Ideenphase, „die Lage ist noch sehr allgemein“.

AfD: Unterstützung der Schiffbauer

Aktuell warten rund 1800 Schiffbauer darauf, dass es auf der insolventen Wismarer Werft weitergeht. Die AfD kann sich wie die CDU deshalb auch ein U-Boot in Wismar vorstellen. „Wir unterstützen grundsätzlich alles, was der Werft und den hoch qualifizierten Fachkräften eine langfristige Perspektive bietet“, sagt der Fraktionsvorsitzende Jens-Holger Schneider. Die Bundeswehr habe bei der Ausstattung einen dringenden Nachholbedarf und könne von dem deutschen Schiffbau profitieren. Doch wie sieht es mit dem Export aus? „Da müssen wir verantwortungsvoll sein und keine Boote in Krisengebiete liefern, um Konflikte nicht weiter anzuheizen“, so Jens-Holger Schneider.

TKMS ist auf Jahre hinaus ausgelastet. Die Werft baut zwei U-Boote für die deutsche und vier weitere für die norwegische Marine. Das Auftragsvolumen beträgt rund 5,5 Milliarden Euro. Die Auslieferung des ersten U-Boots für Norwegen wird früheren Angaben zufolge 2029 erwartet, die Auslieferung der beiden Boote für die deutsche Marine ist für 2032 und 2034 geplant. Zudem wurde Ende Januar bekannt, dass Israel drei weitere U-Boote in Kiel kauft.

Von Kerstin Schröder