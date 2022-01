Wismar

Keiner der drei MV-Werften-Standorte ist in den vergangenen fünf Jahren so geprägt worden wie Wismar. Dort sind unter der Regie des Werftenverbundes auch ein Hotel am Alten Hafen sowie eine Produktionsstätte für Fertigmodule an der Westtangente entstanden. Außerdem wurde ein Wohnschiff an die Kaikante des Westhafens gelegt. Und eine neue Werftstraße befindet sich noch im Bau.

Was passiert jetzt mit diesen Investitionen, nachdem MV Werften seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann? Wie der gerade erst beauftrage Insolvenzverwalter Christoph Morgen berichtet, habe er bereits eine Nacht im Hotel Park Inn by Radisson Wismar übernachtet – von Mittwoch zu Donnerstag, um am Morgen des 13. Januars die Schiffbauer informieren zu können. Sein Resümee: „Das Hotel scheint gut zu laufen, es war voll“. Um das Hotel muss sich der Hamburger Anwalt bislang nicht kümmern, die Betreibergesellschaft hat keinen Insolvenzantrag gestellt.

Radisson-Gruppe betreibt das Hotel

Eröffnet wurde der Neubau am 19. August 2019. Bauherr war MV Werften. Die Investitionskosten wurden auf zwölf Millionen Euro beziffert. Dafür gab es keine Fördermittel vom Land. Betrieben wird es seit dem ersten Tag von der Radisson-Hotelgruppe mit einem Franchisevertrag. „Für den Betrieb ergeben sich keine Veränderungen“, teilt ein Unternehmenssprecher mit. Zum bestehenden Francisevertrag gebe es aus Vertraulichkeitsgründen keine Informationen.

Das Haus verfügt über 98 Zimmer zwischen 19 und 35 Quadratmetern, ein Restaurant, zwei Konferenzräume, eine Bar sowie eine Lounge mit Blick auf den Hafen. Das Besondere ist: Die Zimmer sind Schiffskabinen. Sie wurden von den Mitarbeitern der MV Werften Fertigmodule im Wismarer Stadtteil Dammhusen gebaut.

Für die Kabinenbauer ist das Hotelprojekt ein Probelauf gewesen, danach haben sie die sogenannten Fertigmodule für die Kreuzfahrtschiffe „Global Dream“ und „Crystal Endeavor“ produziert. Letzteres ist im vergangenen Jahr am Standort Stralsund abgeliefert worden und nimmt seither als eisgängige Luxusyacht finanzstarke Passagiere an Bord, die unter anderem die Antarktis erkunden. Die „Global Dream“ liegt im Wismarer Baudock. Etwa 90 Prozent der Kabinen befinden sich schon im Schiff.

Solarfabrik gekauft und ausgebaut

Die MV Werften Fertigmodule GmbH hat 2017 das Gelände der ehemaligen Solarfabrik gekauft und um 10 500 Quadratmeter vergrößert. Insgesamt ist das Firmengelände 220 000 Quadratmeter groß. 13 Millionen Euro hat der Aufbau der Produktionsstätte gekostet. Zu der gehört ein riesiges Fließband, auf dem die Kabinen in Serienproduktion entstanden. 2019 ist noch ein Lager dazugekommen, um genügend Kabinen auf Reserve vorhalten zu können. Die Regale können mehr als 300 Schiffskabinen aufnehmen – jeweils drei Stück übereinander. Die Lagerhalle ist 83 Meter lang und 76 Meter breit und war vier Millionen Euro teuer. Auch für diese Investitionen gab es keine Fördermittel vom Land.

Für die Fertigmodule GmbH ist ein Insolvenzantrag gestellt worden – das Grundstück ist dabei. Es verfügt über eine schnelle Anbindung zur Autobahn. Johannes Gößler, Geschäftsführer bis zur Insolvenz, hatte sich schon in den vergangenen Monaten nach zusätzlichen Geschäftsfeldern umgeschaut. Er wollte die Module gerne für weitere Bauprojekte an Land nutzen – unter anderem ist bereits ein Berliner Hotel erweitert worden. Er sieht in der Produktionsstätte großes Potenzial. „Modulbau ist im Kommen“, betont er.

Keine Tariflöhne bei Kabinenbauern

Laut Johannes Gößler habe Genting viel Geld investiert und viel Geld verloren. Genting-Eigner Tan Sri Lim sei oft in Wismar gewesen, weil der Schiffbau seine große Leidenschaft gewesen sei, für die er sich auch viel Zeit genommen habe.

„Dass die Corona-Pandemie alles zerstört hat, ist schrecklich“, so Gößler. Ihm gehe es sehr nahe, dass seine Mitarbeiter wohl noch ein weiteres Wochenende auf ihre Löhne warten müssen. Die Kabinenbauer sind bei einer Schwesterfirma von MV Werften angestellt und haben keine Tarifgehälter wie die Schiffbauer. Umso wichtiger sei es, dass das Geld regelmäßig eingeht.

Als er am Montag seinen zurzeit 115 Mitarbeitern von der Insolvenz berichtet habe, seien alle noch geblieben und hätten aufgeräumt. Niemand sei einfach weggegangen. „Das zeigt, wie toll das Team ist“, betont Johannes Gößler.

Er wünscht sich, dass der Insolvenzverwalter schnell einen Nachnutzer findet, um auch den Beschäftigten eine Zukunft bieten zu können. „Alle Mitarbeiter sind gut, außerdem ist in der Fertigung und Designabteilung spezielles Know-how vorhanden. Es wäre schade, wenn sie in andere Regionen abwandern würden.“

Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) betont, dass es wichtig sei, die Mitarbeiter abzusichern, dass sie ihr Geld bekommen. Trotz der ungewissen Zukunft hätten sie bei der Belegschaftsversammlung am Donnerstag ruhig zugehört. Davor habe er großen Respekt – und davor, was sie am Schiff geleistet haben. Der Baufortschritt zeige, dass große Kompetenzen entwickelt wurden. Nun müssten ihnen neue Perspektiven geboten werden.

Superstar Libra gehört Genting-Konzern

Die neue Werftstraße, die die Stadt baut, erschließe nicht nur die Werft, so Beyer, sondern das gesamte Gewerbegebiet. Der Standort sei gut, genau wie die Infrastruktur. „Das Land und die Stadt können Industrie.“

Die „Global Dream“ ist nicht das einzige Schiff, mit dem MV Werften Wismar geprägt hat. Das zweite ist die „Superstar Libra“. Sie ist als Wohnschiff für die Werftmitarbeiter in die Stadt gekommen. Ende 2021 sollte es zur Verschrottung in die Türkei gebracht werden, noch liegt es aber vor dem Baudock. Um den Abtransport muss sich der Insolvenzverwalter bislang auch nicht kümmern – das Schiff gehört dem Genting-Konzern.

