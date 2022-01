Nach Bekanntgabe eines vorläufigen Insolvenzverwalters suche auch die Landesregierung eine Lösung für die MV Werften. Am Donnerstag will Schwesig in Wismar Beschäftigte besuchen. Kritik von der IG Metall: Die Werftenspitze habe den Insolvenzantrag zu lange hinausgezögert.